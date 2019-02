28 febbraio 2019- 11:23 CRM con intelligenza artificiale: la tecnologia trasforma il mercato dei prodotti assicurativi

(Treviso, 28 febbraio 2019) - Treviso, 28 Febbraio 2019 - Moltiplicazione delle offerte, clienti con minori possibilità di spesa, maggiore competizione determinata dai sistemi di comparazione online sono alcuni dei cambiamenti che hanno ridefinito il settore assicurativo. Una sfida con cui si misurano ogni giorno gli assicuratori, che per imporsi sui competitor e far crescere il parco clienti devono puntare su ottimizzazione delle strategie di vendita, organizzazione del lavoro e attenzione alle esigenze del loro target.

In questo scenario è indispensabile adottare strumenti in grado di guidare la crescita professionale e influenzare positivamente la redditività dell’agente assicurativo. I CRM (customer relationship management) sono i software per eccellenza nel mondo commerciale ma non tutti i prodotti sfruttano a pieno tutte le potenzialità derivate dall’uso delle nuove tecnologie: gestione e condivisione delle informazioni, miglioramento del rapporto con i clienti e della loro soddisfazione (customer satisfaction), organizzazione ottimizzata delle attività, coordinamento della forza vendita e verifica delle prestazioni con dati oggettivi.

ForceManager è il CRM mobile che traduce tutto ciò in vantaggi concreti per l’assicuratore. Supporta la forza vendita nella costruzione di relazioni commerciali, fornendo all’operatore i dati di cui ha bisogno al momento opportuno: profilo di clienti e contatti, informazioni su possibilità di vendita, aggiornamenti in tempo reale con colleghi e azienda, dati su prodotti, promozioni e molto altro ancora.

A rendere unico ForceManager non sono solo la semplicità di utilizzo, il design intuitivo e l’ampia varietà di strumenti forniti all’assicuratore, ma anche, e per certi versi soprattutto, l’intelligenza artificiale implementata. Questa semplifica infatti la vita dell’agente sollevandolo da molte incombenze che vengono gestite da processi automatici, a vantaggio della produttività.

Basta un semplice comando vocale per attivare Dana, l’assistente virtuale di ForceManager, e aggiungere un nuovo impegno in calendario, ricevere dettagli sul prossimo appuntamento in agenda, sulla distanza dal cliente più vicino, sul profilo del potenziale acquirente e sulle ultime comunicazioni scambiate. L’assicuratore interagisce con Dana come fosse un collaboratore in carne e ossa, sempre disponibile e costantemente aggiornato sulle ultime novità, pronto a ricordargli le incombenze e riepilogare lo stato delle trattative.

L’intelligenza artificiale di ForceManager sfrutta i processi di automazione della forza di vendita (Sales Force Automation) svolgendo attività di reporting automatico: registra le interazioni che si sono verificate con i clienti (chiamate, e-mail scambiate, visite in calendario, promozioni, eccetera) liberando l’agente dalla gestione di questi compiti e lasciandogli più tempo ed energie per dedicarsi alla vendita.

I dati acquisiti dall’I.A. sono poi usati da ForceManager per elaborare report che propongono un’analisi dei risultati conseguiti dall’agente e dalla squadra di vendita. Ciò fornisce un duplice vantaggio: l’assicuratore può valutare il proprio lavoro in tempo reale e il management può lavorare in ottica di ottimizzazione degli sforzi commerciali.

Il risultato? La qualità delle relazioni stabilite con i clienti e la produttività (misurabile con statistiche disponibili in tempo reale) migliorano e contemporaneamente si riducono costi e tempi di gestione della forza vendita. Per questo ForceManager è diventato il CRM di riferimento per il mercato assicurativo, utilizzato da centinaia di agenzie assicurative in tutto il mondo.

Approfondimenti

Sito ufficiale ForceManager: https://www.forcemanager.com/it/Cos’è il CRM: https://www.forcemanager.com/it/cose-il-crm/CRM per Assicurazioni: https://www.forcemanager.com/it/crm-assicurazioni/

