27 febbraio 2019- 18:30 CrossFit sta per dichiarare l'uomo e la donna più in forma in 159 Paesi

- Gli annunci in diretta del primo workout dell'Open sono stati trasmessi contemporaneamente da Parigi, San Paolo e Londra. Durante l'annuncio di Londra, l'ex campionessa Samantha Briggs ha aperto la competizione annuale stabilendo un record mondiale. Oltre 300.000 atleti si uniranno a lei per partecipare alla competizione della durata di cinque settimane che decreterà l'uomo e la donna più in forma nei rispettivi Paesi.

Il CrossFit Games Open è rivolto ad atleti di tutte le età e abilità. Nato come una competizione di base, si è gradualmente trasformato in un fenomeno globale. Quest'anno, oltre 12.000 palestre affiliate a CrossFit ospiteranno i workout, oltre a basi militari, società e campus universitari. Gli atleti in gara all'Open si contenderanno il titolo di uomo e donna più in forma al mondo non soltanto con gli attuali campioni, ma anche con amici, colleghi e gruppi in base all'età e a identificatori personali quali #mom (#mamma), #doctor (#medico), #adaptiveathlete (#atletaadattivo) e altri.

I 2019 Reebok CrossFit Games avranno luogo dal 1° al 4 agosto a Madison, Wisconsin, USA. L'evento dello scorso anno ha registrato una partecipazione giornaliera di 20.000 persone, tra cui molti spettatori provenienti da Paesi al di fuori degli Stati Uniti. Il campo finale degli atleti dei Games includerà i campioni nazionali dell'Open, i primi 20 atleti della classifica Open mondiale, quattro invitati straordinari e i vincitori di 15 competizioni CrossFit Sanctionals nominati di recente. I Sanctionals sono eventi di fitness indipendenti, autorizzati da CrossFit, che premiano le migliori performance individuali e di gruppo convertendole in inviti diretti a competere ai CrossFit Games.

Le classifiche ufficiali saranno consultabili durante lo svolgimento dell'Open all'indirizzo Games.CrossFit.com/Leaderboard. Le classifiche potranno essere ordinate per Paese, divisione e molti altri filtri. Ogni settimana, per cinque settimane, verrà annunciato in diretta un nuovo workout alle ore 17.00 (fuso orario del Pacifico). Le classifiche verranno aggiornate ogni lunedì alle 17.00, fino ai risultati finali di lunedì 25 marzo. Per richieste relative ai media, inviare un'e-mail all'indirizzo press@crossfitgames.com.

