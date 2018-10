3 ottobre 2018- 14:04 Da oggi una nuova comunicazione digitale per la sostenibilità: nasce l'OpenReport di LGH

(Milano, 3 ottobre 2018) - Presentato in anteprima al Salone della CSR in Bocconi a Milano, l'innovativo progetto digitale della multiutility lombarda che cambia il paradigma della rendicontazione

Milano, 3 ottobre 2018 - Dopo l'esperienza di 11 bilanci di sostenibilità dal 2006 al 2017, l'evoluzione nel dialogo con i territori e la forte volontà di LGH di raggiungere nuove frontiere nell’innovazione hanno permesso la nascita di un nuovo prodotto interamente digitale: l’OpenReport. Presentato in anteprima a una platea di esperti durante il Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale all’Università Bocconi di Milano, OpenReport è tra i primi casi in Italia di costruzione di un portale di rendicontazione che comunica in modo dinamico e interattivo come le strategie di sostenibilità di LGH si traducano in scelte, attività e risultati concreti immediatamente riscontrabili.

La multiutility - con sede a Cremona e che opera nel settore dell’energia, dell'ambiente, dell’innovazione nei territori del Sud Lombardia, dal 2016 protagonista di una importante partnership industriale con A2A - traccia così una nuova e importante rotta nell'ambito della rendicontazione di sostenibilità superando un approccio corretto, ma pur sempre concepito in una logica unidirezionale, a favore di una comunicazione in itinere, stabile nel tempo e orientata al coinvolgimento.

Se infatti in passato il bilancio di sostenibilità veniva presentato annualmente, prevalentemente in formato cartaceo, oggi, per rispondere a nuovi paradigmi di interazione, condivisione e diffusione dei principi di sostenibilità, LGH ha voluto portare ad un livello ulteriore la propria cultura organizzativa, direzionandosi verso modelli sempre più interattivi ma soprattutto non più statici e di rendicontazione ex-post.

Il portale

L'OpenReport è una piattaforma web, connessa al sito internet aziendale, che offre una fotografia dettagliata e aggiornata dei differenti ambiti di attività di LGH.

Presenta in home page la matrice di materialità, costruita in modo da offrire, oltre alla fotografia dei temi maggiormente rilevanti per la sostenibilità del Gruppo, anche un efficace strumento per la navigazione del portale, anche da mobile. La matrice, collegata agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU, è interattiva e consente all’utente di scoprire e approfondire nel dettaglio i contenuti collegati ai temi di suo interesse. In questo modo la navigazione oltre che multilivello, può essere personalizzata e profilata per tema e stakeholder.

Gerardo Paloschi, Direttore Sviluppo Territoriale LGH sottolinea: “OpenReport, iniziativa realizzata con partner autorevoli e qualificati, apre uno scenario rilevante nell’integrazione tra contenuti già oggi disponibili in Azienda, e che grazie alla tecnologia possono essere presentati in modalità dinamica, fruibile da mobile, integrata al sito web dell’azienda, tracciati nella loro evoluzione. Un vero e proprio cambio di paradigma nell’approccio alla rendicontazione di sostenibilità e nel dialogo continuo verso le comunità locali”.

LGH, con questo importante progetto, conferma e rilancia così il primario impegno per la trasparenza e la sostenibilità. Dentro il nuovo modello di rapporto tra azienda e territorio, OpenReport è lo strumento per raggiungere l’obiettivo concreto di innovare la presenza delle utility nelle comunità, cogliendo le straordinarie potenzialità delle nuove tecnologie per ampliare conoscenza e dialogo.

Tra i risultati in evidenza per il 2017 presentati nell’OpenReport, e che saranno parte della mole di dati messi a disposizione e aggiornati, vi sono:

per il valore economico: 505 milioni di valore economico prodotto da LGH - di cui l’88% distribuito agli stakeholder e il 22% reinvestito in azienda – oltre 80 mln di euro il valore delle forniture sul territorio lombardo;

per il valore ambientale: oltre 235 mila tonnellate di rifiuti raccolti nei 118 Comuni serviti, di cui il 73,4% differenziati, superando di oltre 8 punti l’obiettivo regionale del 65%. 329 mila tonnellate di gas serra evitate grazie alle tecnologie adottate negli impianti della società LGH;

per il valore sociale: 97% i dipendenti assunti a tempo indeterminato, 47% i neoassunti under30. 87 su 100 la soddisfazione dei clienti per il servizio di igiene ambientale; 78 mila clienti iscritti ai servizi online e oltre 11 mila studenti coinvolti in iniziative di educazione ambientale.

“Tra le principali iniziative illustrate agli stakeholder del territorio all’indomani della partnership industriale tra A2A ed LGH vi fu proprio un progetto di web reporting, che oggi presentiamo col significativo nome di OpenReport. Uno strumento nato e pensato per il web, ideato per creare uno spazio di condivisione di informazione sulle molteplici attività aziendali” afferma Antonio Vivenzi, Presidente LGH.

Oltre alle peculiarità già citate OpenReport favorirà un’ulteriore crescita di una cultura manageriale interna orientata alla condivisione delle strategie e degli obiettivi aziendali, puntando a conseguire un coinvolgimento degli stakeholder sistematico e informato, sviluppando un piano di comunicazione continuativo e innovativo.

“OpenReport è la testimonianza concreta di un impegno assunto verso i nostri stakeholder: quello di costruire percorsi di trasparenza e rendicontazione che – dopo l’esperienza dei Report di Sostenibilità nei primi 10 anni di LGH – spostasse in alto l’asticella della condivisione delle informazioni. OpenReport si colloca nelle esperienze più avanzate nel comparto utility, e da un proprio originale contributo alla cultura della sostenibilità diffusa del Gruppo A2A, alla quale si ispira e che intende arricchire di un ulteriore tassello” dichiara Massimiliano Masi, Amministratore Delegato LGH.

L’OpenReport è stato sviluppato da LGH secondo il metodo Rendersi conto per rendere conto in partnership con Refe, società di Milano specializzata in sostenibilità, accountability e partecipazione.

Linea Group Holding (Gruppo A2A) è l’utility del Sud Lombardia. Nasce per conciliare le sfide del mercato, la crescita del territorio e la salvaguardia delle risorse naturali e per rispondere concretamente alle esigenze delle comunità locali di riferimento. Sorta nel 2006 è oggi operativa nei settori ambiente, energia e distribuzione; da agosto 2016 è protagonista con A2A – la maggiore multiutility del Paese che ne detiene il 51% del capitale sociale – di una partnership industriale ricca di sinergie. www.lgh.it

