29 ottobre 2019- 09:19 Da Praiset abbigliamento per bambini Made in Italy con spedizione in 24 ore

(Latina, 29 Ottobre 2019) - Latina, 29 Ottobre 2019 - Quando la qualità del Made in Italy incontra l’abbigliamento per bambini, nascono collezioni fatte di comfort e ricercatezza. Lana merinos, cashmere, puro cotone e lino prendono la forma di tutine, maglioncini, abiti, pantaloni, maglie, giacche e coprifasce.

Solo certi brand (come Magil, Scaldacuore, Jo Milano e Coccodè) coniugano al meglio artigianalità e stile italiano. E Praiset è l’e-commerce che li raccoglie. Il portale costituisce la più grande boutique online di vestiti Made in Italy per neonati e bambini.

Su praiset.com si possono acquistare abiti e accessori adatti alla vita di tutti i giorni, cerimonie e occasioni speciali. Capi che assicurano al bambino comfort e libertà di movimento in ogni stagione. Al cliente è garantita originalità e tracciabilità dei prodotti, forniti direttamente dai designer.

Nelle sezioni Neonato e Neonata sono proposti corredini, coordinati per la culla, tutine, body per bambini da 0 a 18 mesi. Le pagine Bambino e Bambina presentano invece completini, pantaloni, t-shirt, giacche e cappelli per bambini e ragazzi fino a 12 anni. Scorrendo nella sezione Offerte si possono visionare tutti i prodotti in saldo.

Il cliente gode del miglior rapporto qualità-prezzo, nonché di spedizioni veloci (la merce è consegnata in un giorno lavorativo) e gratuite per ordini a partire da 69 euro.

I metodi di pagamento sono sicuri (carta di credito, bonifico bancario, PayPal, contrassegno e Amazon Pay) e i dati personali dei clienti vengono protetti come stabilito dal nuovo regolamento generale denominato GDPR (General Data Protection Regulation). I pagamenti elettronici sono criptati con il protocollo di sicurezza SSL.

Il sito propone notizie, informazioni e consigli per i genitori. È disponibile anche un’utilissima guida alle taglie, con indicazioni relative ai singoli brand in catalogo. Il cambio taglia non comporta costi e può essere effettuato entro 15 giorni dalla data di consegna. La stessa scadenza è fissata per il reso.

Su Praiset recensioni certificate e sconti sull’abbigliamento bambino online

La registrazione al sito non è indispensabile per acquistare su praiset.com. È sufficiente seguire la procedura di pagamento e inserire tutti i dati richiesti. Gli iscritti alla newsletter ottengono uno sconto del 10% sul primo acquisto.

Per qualsiasi richiesta di informazioni è possibile contattare l’azienda via e-mail (info@praiset.com), tramite il form online presente nella pagina Contatti, oppure sfruttando la chat online del sito.

Praiset fa della trasparenza una prerogativa della sua proposta. Sul portale sono riportate le recensioni dei clienti certificate da Feedaty, società indipendente specializzata nella verifica di feedback e opinioni dei consumatori. Una ragione in più per acquistare con la massima serenità.

PER APPROFONDIMENTI:

Sito web Praiset: https://www.praiset.com/it/

Abbigliamento neonata: https://www.praiset.com/it/neonata

Abbigliamento neonato: https://www.praiset.com/it/neonato

Abbigliamento bambina: https://www.praiset.com/it/bambina

Abbigliamento bambino: https://www.praiset.com/it/bambino

Ufficio Stampa Fattoretto srl

Agenzia SEO & Digital PR

www.massimofattoretto.com