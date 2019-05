24 maggio 2019- 18:45 Dalle stelle alle stalle: Inter-Empoli sfida dal valore doppio. Occhio al segno X mai verificatosi nei 12 precedenti a Milano

(Roma, 24 maggio 2019) - Ed il pareggio è anche il segno preferito (41%) dagli utenti Planetwin365 per la sfida salvezza tra Fiorentina e Genoa

Roma, 24 maggio 2019 - La Serie A è giunta all'ultima giornata e i verdetti che esprimerà il campo non saranno più modificabili. Visto il calendario, la lotta per la Champions League si intreccia con quella per la salvezza.

L'Inter di Luciano Spalletti, scivolata al quarto posto, ha bisogno di vincere per centrare la qualificazione alla massima competizione europea. Si ritrova però ad affrontare l'Empoli con l'acqua alla gola e con un solo punto di vantaggio sul Genoa terzultimo. L' “1” è nettamente favorito (e scelto dal 68% degli utenti di Planetwin365) e attualmente in lavagna a 1,38. La “X”, proposta a 4,80 è stata individuata dal 20% degli sportivi come il risultato più papabile.

In tutti i 12 precedenti a Milano non c'è stato mai un pareggio, ma 11 vittorie dell'Inter ed un solo successo dei toscani. Il 12% degli scommettitori azzarda però il “2”, offerto a 7,80. Negli ultimi tre confronti fra le due squadre, inoltre l'Inter ha sempre vinto senza subire reti, opzione stavolta giocabile a 2,66. Appare probabile il gol di Icardi, che contro l'Empoli ha colpito sei volte in sei precedenti: la sua rete è in lavagna a 1,70. A 4,06 la sua doppietta.

Delicata e interessante anche la partita fra Fiorentina e Genoa, un vero e proprio scontro salvezza. I genovesi hanno bisogno di vincere per salvarsi, i toscani perdendo rischierebbero la retrocessione. Il risultato più probabile (e giocato dal 41% degli utenti di Planetwin365) è il pareggio (X a 2,20). C'è poi l' “1”, in lavagna a 2,55 e scelto dal 35% degli scommettitori. Più difficile il “2” (sul quale ha puntato il 24% dei giocatori) e proposto a 3,80. In quattro degli ultimi 9 confronti diretti la partita è finita 0-0, risultato stavolta in lavagna a 7,00. La partita sarà equilibrata, motivo per il quale intriga l' “X” a fine primo tempo, a 1,88. Interessante anche la quota di 14,05 relativa alla possibilità che il primo gol dell'incontro venga segnato dal 76' in poi.

