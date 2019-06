3 giugno 2019- 11:11 Deloitte annuncia miglioramenti alla risorsa Digital Bank basata sulla piattaforma Salesforce

- NEW YORK, 3 giugno 2019 /PRNewswire/ -- Deloitte ha annunciato oggi miglioramenti alla sua risorsa Digital Bank, prodotta dall'Assets and Solutions Group di Deloitte Digital (ASG), per migliorare l'esperienza dei clienti per banche e clienti di servizi bancari. I nuovi sviluppi di prodotto includono l'integrazione della tecnologia Salesforce Einstein Analytics per rivelare introspezioni e aumentare la conversione delle opportunità di upsell per i nuovi clienti, oltre che un nuovo segmento di Private Banking progettato per aumentare la produttività e consentire alle banche di coinvolgere i clienti in modo più olistico.

Costruito sulla base della piattaforma Salesforce Financial Services Cloud, Digital Bank è un acceleratore di servizi bancari digitali preconfigurato che consente alle banche commerciali e private di fornire ai clienti soluzioni bancarie su misura per le esigenze, i comportamenti e i modelli individuali. L'offerta è integrata con un'ampia gamma di fornitori di servizi cloud di punta e aziende fintech che offrono alle banche un ecosistema di tecnologie di collaborazione preintegrate.

"Le aspettative dei clienti stanno trasformando il modo in cui interagiscono con i loro istituti finanziari. Dal mobile banking alla privacy dei dati, è importante che le banche stabiliscano e mantengano la fiducia dei clienti e offrano soluzioni bancarie digitali su misura in modo che i clienti si sentano apprezzati e compresi", ha affermato Kevin Walsh, partner, Deloitte U.K. "L'approfondita esperienza di Deloitte nei servizi bancari e la tecnologia di Salesforce offrono ai nostri clienti una soluzione differenziata sul mercato".

Le capacità e i potenziali vantaggi di Digital Bank includono:

L'evoluzione di Digital Bank è un esempio del tipo di risorse tecnologiche specifiche di settore create da ASG di Deloitte Digital, che sviluppa nuovi prodotti costruiti sulla base della piattaforma Salesforce per aiutare le organizzazioni a migliorare il loro coinvolgimento con i clienti oltre che le operazioni quotidiane. Cloud4M, un software preconfigurato e preintegrato progettato per semplificare il processo decisionale informatico e creare la migliore esperienza per i clienti è un'altra soluzione ASG per il settore manifatturiero.

"La centricità del cliente è cruciale per la trasformazione dell'esperienza bancaria nell'era digitale", ha affermato Leon Mangan, vice presidente senior EMEA e LATAM, canali di alleanze di Salesforce. "È entusiasmante osservare l'innovazione di Deloitte con Digital Bank, che porta la personalizzazione a un nuovo livello e serve al meglio i clienti in un modo più semplice".

Per saperne di più sulle offerte di ASG di Deloitte Digital, visitare le sezioni Digital Bank e Cloud4M su Deloitte.com.

Deloitte Digital ha creato un nuovo modello per una nuova era: servizi di consulenza digitale creativi. Questo significa far convergere tutte le capacità creative e tecnologiche, l'acume aziendale e la comprensione del settore necessari a trasformare le aziende dei clienti con i servizi digitali. Grazie alle capacità complete di Deloitte Digital, i clienti esprimono le loro maggiori ambizioni, sapendo che Deloitte Digital ha ciò che ci vuole per realizzare nuove visioni aziendali. Visitare www.deloittedigital.com o seguire su Twitter @DeloitteDigi_US o @DeloitteDigital.

