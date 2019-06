17 giugno 2019- 09:31 Desigual da inizio a un nuovo capitolo con una modifica del logo che si adatta alla propria immagine

- BARCELLONA, Spagna, 17 giugno 2019 /PRNewswire/ -- In concomitanza con la presentazione della nostra nuova collezione SS20, el Love, che ha segnato anche l'inizio di un nuovo capitolo nel modo in cui realizziamo i nostri capi (più contemporanei, più diversificati, più versatili e sostenibili), abbiamo svelato davanti a 1.200 ospiti quella che sarà ufficialmente la nostra nuova immagine da questo momento in avanti.

"Rinnovare la nostra identità di marchio è uno dei capisaldi del processo di trasformazione che ci permetterà di raggiungere i nostri obiettivi, nonché di ridefinire il nostro prodotto e ottimizzare la rete distributiva, un altro campo in cui abbiamo fatto progressi", afferma Guillem Gallego, Chief Marketing Officer.

Così, oltre a diventare il primo marchio al mondo a cambiare definitivamente il suo logo, stiamo anche chiarendo le nostre intenzioni: essere più fedeli a noi stessi che mai. Un omaggio allo spirito ribelle, dirompente e frizzante che ha ispirato la regista Isabel Coixet a darci il nome Desigual nel 1984 perché non stavamo "facendo la stessa cosa" di tutti gli altri. Una mossa (invertita) che ci avvicina, ancora una volta, alla realizzazione del nostro sogno: vivere in un mondo dove ognuno può essere se stesso utilizzando la propria innata creatività come strumento.

La sfida: cambiare tutto, per poter continuare a essere noi stessi e permettere anche ai consumatori di essere sé stessi.

"Noi di Desigual, ci impegniamo a seguire un modello di business orientato ai nostri scopi. Le persone scelgono e accordano una preferenza a un marchio quando ha una ragione d'essere, una storia alle spalle. Il nostro obiettivo è risvegliare la creatività che si cela in ognuno di noi; ecco perché creiamo prodotti che ci permettono di offrire un'esperienza di acquisto personalizzata durante l'intero percorso con il marchio", afferma Guillem Gallego, Chief Marketing Officer.

A tal fine, e per coinvolgere non solo i nostri consumatori ma anche le nuove generazioni, abbiamo implementato un audace progetto a 365 gradi volto a cambiare la nostra immagine, sotto la guida del Chief Marketing Officer Guillem Gallego. Questo progetto, che dovrebbe concludersi nel 2021 e coinvolgere oltre 3.700 persone, inizia oggi con la modifica del logo, delle comunicazioni e delle piattaforme digitali, incluso il sito desigual.com, che è stato migrato a Salesforce e presenta un nuovo look.

"Un altro obiettivo di questo cambiamento di immagine è il rinnovato coinvolgimento dei nostri consumatori e il raggiungimento di un pubblico più giovane. Ciò si traduce in una conoscenza più profonda delle esigenze delle persone, una maggiore personalizzazione e una migliore esperienza durante il percorso con il marchio e in fase di acquisto", ha dichiarato Guillem Gallego, Chief Marketing Officer.

Desigual, "lo spettacolo": un viaggio nel passato traboccante di futuro

Con l'obiettivo di presentare la nuova immagine e la nuova collezione SS20, el Love, abbiamo deciso di creare un'esperienza diversa che non inizierà da noi, ma dal pubblico stesso.

Così, per 25 minuti, i 1.200 membri del pubblico hanno camminato a piedi nudi sulla sabbia al tramonto per godersi una Suco Session creativa guidata dall'artista sudafricano Jamie. Il Suco riunisce danza, fitness, yoga e consapevolezza, e ha dato ai membri del pubblico un'occasione perfetta per entrare in contatto con sé stessi e con i valori del marchio prima di prendere posto per godersi lo spettacolo.

Lo spettacolo, incentrato su luci, musica ed effetti speciali progettati dal coreografo Fidel Buika, ci ha riportato alle nostre origini tramite il nostro primo logo, "the Humanos", creato dall'illustratore Peret nel 1986, che è stato riportato in vita sulla scena.

Successivamente, gli accordi di "Relax" hanno introdotto "l'Icona", la leggendaria giacca di jeans realizzata con ritagli di denim vintage che segnò l'inizio di Desigual. 35 anni dopo, è stata reinterpretata da nuovi artisti, Okuda e l'attore spagnolo Jordi Mollá, che ha sorpreso tutti apparendo in passerella per creare un legame divertente e senza tempo tra il nostro passato e il nostro futuro.

Un futuro che è ha avuto inizio con una spettacolare animazione 3D della modifica del logo accompagnata da ritmi africani che ci hanno guidato nel cuore della nuova collezione. Più di 60 modelli e ballerini si sono esibiti, hanno ruotato, saltato, urlato ed esaltato l'audience accompagnando i partecipanti in un viaggio in luoghi come le Hawaii, l'India e Ibiza, tramite abiti creati appositamente dalla stilista Mónica Zafra e la vibrante colonna sonora di LowkeyMoves.

"È una collezione estremamente varia e ricca. È piena di storie contemporanee. Storie che dovevano essere raccontate!" Mónica Zafra, stilista di Desigual.

Molti artisti sono saliti sul palco, inondato di colore e femminilità grazie alla capsula creata dalla poliedrica Miranda Makaroff, ai design divertenti dei giovani Rubén Zamora-Vargas e Giulia Venier e alla squisita messa in scena del maestro francese Monsieur Christian Lacroix.

Una performance da stella nascente della scena R&B spagnola, Aleesha, ha fornito il gran finale. Oltre a "Myself Again", una traccia che il produttore Alizzz ha scritto per Desigual, ha presentato un mixtape del suo album di debutto 19:19 e ha fatto scatenare il pubblico con il suo ultimo singolo "Peligrosa", prima di lasciare la scena al carosello finale.

el LOVE SS20 – Una dichiarazione d'intento sotto forma di collezione

Con el Love SS20, stiamo facendo un passo avanti in termini di qualità, innovazione, sostenibilità e diversità. Una dichiarazione d'intenti che parla del futuro delle nostre collezioni e del modo in cui percepiamo il design: vivace, universale, contemporaneo, originale e rispettoso.

La collezione esplora in modo innovativo i principali capisaldi del nostro stile (artistico, patchwork e boho) per presentare una visione urbana, versatile e originale della nostra essenza connessa alla nuova immagine del marchio.

"L'11% della collezione è realizzata con tessuti sostenibili e il nostro obiettivo è continuare ad aumentare questa percentuale in tutte le stagioni successive", ha affermato la Product Director Clara Delmuns, riaffermando l'impegno che ha cambiato sia la struttura che la mentalità dell'azienda.

"el LOVE parla di amare chi siamo. Di donarci agli altri senza paura. Di mescolarsi l'uno con l'altro. Di essere la versione migliore di noi stessi e di rispettare e amare ciò che ci circonda". Il risultato è una collezione mediterranea ricca di influenze hawaiane, indiane, tropicali e africane che esplorano nuove linee rilassate e urbane e trasmettono un Desigual originale e rigenerato, non solo ai nostri clienti abituali, ma anche alle nuove generazioni. Per raggiungere questo obiettivo, e perpetuare il suo messaggio di diversità, nell'ambito della collezione el LOVE collaboreremo anche con artisti ospiti tramite la nuova piattaforma di sperimentazione, Desigual inBETA, che ci permetterà di godere delle capsule create con Miranda Makaroff, Monsieur Lacroix e delle edizioni speciali dell'Icona create da Jordi Mollá e Okuda.

Informazioni su Desigual

Desigual è un marchio di moda internazionale fondato a Barcellona nel 1984. È famoso per l'individualità e il carattere unico delle sue creazioni, che mirano ad apportare positività e autenticità a migliaia di persone che vogliono esprimere la migliore versione di sé stessi.

L'azienda conta attualmente più di 3.700 dipendenti ed è presente in quasi 100 Paesi con 13 canali di vendita, oltre 500 negozi di marchio e sei categorie di prodotti: Donna, Uomo, Bambini, Accessori, Scarpe e Sport.

