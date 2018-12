10 dicembre 2018- 11:36 'Diamo energia al tuo benessere' Health Point partner tecnico per il welfare aziendale in ACEA

(Roma, 10 Dicembre 2018) - Il mese di novembre ha registrato la partenza dell’iniziativa di Welfare Aziendale ‘Diamo Energia al tuo Benessere’, resa possibile grazie ad un accordo tra Acea, il CRA di Acea e MBA Mutua.

I dipendenti iscritti al CRA Acea, potranno quindi usufruire di innovativi percorsi di prevenzione forniti da Health Point, prima realtà nazionale focalizzata sulla Telemedicina.

Health Point Spa, specializzata nello sviluppo e nell’erogazione di servizi sanitari e in telemedicina, è partner tecnico dell’iniziativa, avendo sottoscritto una partnership con la Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance - Mutua MBA - con la finalità di implementare l’offerta di Welfare Aziendale per i dipendenti di ACEA SpA iscritti al CRA.

L’accordo prevede la presenza di due presidi a Roma: una postazione di Telemedicina all’interno della Sede Centrale della Multiutility a Piazzale Ostiense, e una presso la sede di viale dell’Aeronautica all’Eur.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dalla Presidente di Acea, Avv. Michaela Castelli, che si è voluta sottoporre al check-up numero uno, alla presenza, tra gli altri, dell’Amministratore Delegato di Health Point, Silvia Fiorini, del Presidente e Vicepresidente del CRA Acea, Emilio Pecetta e Roberto Pedacchioni, del Responsabile della Funzione Gestione del Personale Claudio Mancini, del Responsabile dell’Unità Sicurezza di Acea Filippo Masella, del Responsabile Relazioni Industriali e Normativa del Lavoro Giovanni Airoldi e del Responsabile della Comunicazione Interna di Acea Alessandro Sena.

Nei prossimi mesi si prevede di estendere la copertura delle altre sedi ACEA, per garantire la continuità dell’erogazione del servizio su più città.

Alla copertura sanitaria erogata da Mutua MBA per i dipendenti di ACEA iscritti al CRA, si aggiungono due nuovi percorsi di prevenzione, fruibili direttamente all’interno dei locali adibiti all’attività lavorativa ed è inoltre previsto un check-up anche per i rispettivi familiari.

L’Amministratore Delegato di Health Point Spa, Silvia Fiorini ha commentato positivamente l’avvio dell’operazione: “un accordo importante, che permette per la prima volta in Italia di usufruire di un percorso di prevenzione strutturato e completo per il lavoratore sul luogo stesso di lavoro. Grazie ai check-up di Health Point sarà possibile fare uno screening in ogni condizione di salute, mentre con MBA si avrà la sicurezza di una copertura sanitaria in caso di infortunio o malattia”.

Relativamente all’avvio dell’operazione ha poi aggiunto che: “è stata fondamentale la collaborazione con il CRA di Acea e l’Unità Relazioni Industriali del Gruppo Acea per l’avvio di questa importante iniziativa già dal mese di Novembre e la quantità di prenotazioni arrivate ci confermano che la strada percorsa è quella giusta”.

Health Point Spa è in grado di offrire una proposta completa di servizi sanitari con un focus diretto nell’ambito della telemedicina e opera attraverso 3 canali: le Station, postazioni mobili che offrono oltre 40 percorsi di prevenzione; i Center, locali commerciali dotati di una Station e altri servizi complementari e i Medical Care, centri polispecialistici tradizionali.

Health Point Spa è una Società controllata da Health Italia Spa, PMI innovativa quotata sul mercato AIM, che opera con successo nell’ambito della Sanità Integrativa, con un capitale sociale di oltre 14 milioni di Euro ed una rete di professionisti impegnati a garantire, agli oltre 350.000 assistiti, il miglior accesso ad un’assistenza sanitaria che completi ed integri quella offerta dal Servizio Sanitario Nazionale.

Per maggiori informazioni:

Health Point S.p.A.Amministratore DelegatoSilvia FioriniTel. +39 3929893105Mail: sf@healthpointitalia.com

Health Italia S.p.A.Marketing & ComunicazioneMail: marketing@healthitalia.com