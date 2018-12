13 dicembre 2018- 10:46 Digital Pr: la Img Solutions sponsor di Da Zero a Seo 3

(Bologna, 13 dicembre 2018) - Bologna, 13 Dicembre 2018 - Le Digital Pr diventano sempre di più uno strumento fondamentale, per aiutare imprese e professionisti a far conoscere e affermare il proprio brand sui canali digitali. In questa direzione la Img Solutions, agenzia web specializzata proprio in servizi di link building e digital pr, continua il suo processo di espansione sul mercato italiano.

In arrivo, nei primissimi mesi del 2019, la partneship con uno dei più importanti eventi del settore: Da Zero a Seo 3. Questo evento, che si terrà dal 15 al 17 Febbraio a Bologna, può essere considerato il percorso Seo definitivo, nonché la conferenza di punta dove si ritrovano la maggior parte dei professionisti del web marketing italiano.

La Img Solutions sarà presente come sponsor in qualità di Agenzia specializzata in servizi di link building e digital pr per aziende e professionisti.

Stefano Schirru, responsabile seo nonché proprietario dell’azienda, ha sottolineato come “questo tipo di partneship sia importante per il percorso di crescita della Img Solutions. Sarà per noi un enorme piacere poter presentare i nostri servizi alla community di Da Zero a Seo. Da parte mia sarò impegnato anche con un intervento dedicato proprio alla link building. Ringrazio profondamente i colleghi di Studio Samo per l’invito ma, per me, rappresenta anche un impegno di grande responsabilità. Davanti agli oltre 300 partecipanti cercherò di dare la mia visione di questa importante e fondamentale attività su cui, ancora oggi, c’è troppa disinformazione”.

Digital pr e Link building: uno strumento fondamentale per aziende e professionisti

Digital pr e link building sono due attività profondamente diverse ma, al tempo stesso, sempre più vicine nella tipologia di approccio. Le Digital pr sono uno strumento il cui fine è quello di far conoscere il proprio brand, sia esso aziendale o personale, aumentando la percezione di qualità e affidabilità nei confronti del pubblico target.

La link building, invece, è un’attività sicuramente più tecnica e finalizzata ad ottimizzare il posizionamento sui motori di ricerca del proprio sito.

In entrambi i casi è fondamentale curare al meglio la comunicazione che, in qualche modo, deve fondersi con quella portata avanti sugli altri canali pubblicitari e, al tempo stesso, riuscire a far percepire i valori fondamentali del brand.

Idealmente parlando l’attività di Digital Pr dovrebbe andare di pari passo con quella della link building, costruendo collegamenti di valore che possano rappresentare un valore aggiunto per gli utenti e dare visibilità all’azienda o al professionista. Secondo Stefano Schirru “attraverso un lavoro ben progettato è possibile aumentare il fatturato di un’azienda in maniera significativa proprio grazie all’attività di Digital pr. La strategia che applichiamo, laddove ci viene lasciata mano libera, ci permette di andare a lavorare molto in profondità a livello comunicativo. Grazie alla collaborazione con alcune delle più importanti testate giornalistiche italiane possiamo attivare un “passaparola digitale” potentissimo”.

Ma come funziona esattamente un lavoro di questo tipo?

Per prima cosa si deve affrontare il percorso di studio e definizione della strategia. Il primo passo è quello di analizzare il mercato, i competitor e i valori dell’azienda ( o del professionista). Una volta fatto questo si passa alla fase di definizione della strategia dove si deve andare a decidere la tipologia di comunicazione che si vuole portare avanti e si scelgono i canali su cui diffonderla (testate giornalistiche nazionali, locali, siti del settore, ecc.).

Fatto questo si passa alla parte operativa. A questo punto la palla passa ai copy che, su indicazione del responsabile del progetto, preparano i testi (comunicati stampa, redazionali, ecc.) che poi verranno pubblicati sui vari mezzi di stampa.

La Img Solutions: una realtà sempre più solida

Nel corso di questo 2018 la Img Solutions è cresciuta tantissimo affermandosi, oggi, come una delle realtà più solide nel settore della link building e delle Digital pr. Oltre alla collaborazione diretta con le pmi italiane, questa seconda parte del 2018 ha visto una forte espansione anche delle collaborazioni attive con alcune delle più importanti agenzie web presenti sul territorio.

“Ad oggi”, continua Stefano Schirru, “sono in forte aumento le agenzie di web marketing che decidono di esternalizzare questa parte del lavoro scegliendo noi della Img Solutions come partner di fiducia. Per noi è una grande opportunità di crescita ma, anche, una grande responsabilità Tutto il processo di lavoro prevede 3 livelli di revisione e sicurezza per limitare gli errori e garantire standard di qualità decisamente al di sopra della media”.

Insomma un anno estremamente importante, quello che si appresta a finire, ma il 2019 lo sarà ancora di più visti gli obiettivi sempre più ambiziosi di un’azienda in forte crescita e di un team che mira a diventare il punto di riferimento assoluto in Italia per tutto ciò che riguarda le attività di link building e digital pr.

Per ulteriori informazioni:

Sito web: https://www.imgwebsolutions.it/Digital pr: https://www.imgwebsolutions.it/servizi-di-digital-pr/Evento Da Zero a Seo: https://dazeroaseo.studiosamo.it/

Comunicato a cura di: Ufficio stampa Img Solutions