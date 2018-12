21 dicembre 2018- 12:23 DMC Shop ed i prodotti tecnologici per animali

(San Marino, 21 dicembre 2018) - DMC Shop, e-commerce di riferimento nella vendita di articoli innovativi per la casa, per il benessere ed il tempo libero, allarga la propria gamma con nuovi prodotti tecnologici dedicati al mondo dei nostri amici animali.

Per una vita più semplice, una tecnologia smart efficiente ed in linea con le nuove esigenze di animali e padroni, DMCShop con la partnership di Bimar introduce diversi articoli innovativi che garantiscono cura ed attenzione verso i cuccioli di casa.

La ciotola elettrica per alimenti è senza dubbio uno dei prodotti che più di tutti sta ricevendo commenti e recensioni positive da parte degli esperti del settore. Programmabile fino a 4 pasti, la ciotola elettrica è stata pensata da DMC Shop per quei padroni che trascorrono molte ore del giorno lontano da casa, ma anche per tutti i cani e gatti che seguono un particolare regime dietetico o hanno problemi di sovrappeso. Questo articolo mantiene la freschezza del cibo grazie alla presenza del comparto per il ghiaccio, ed offre un’altra importante opzione che ha catturato l’opinione favorevole da parte di tutti i professionisti del settore: per chi soffre di nostalgia sarà infatti possibile registrare dei messaggi vocali che il cane ascolterà nel momento di erogazione del pasto.

In questi ultimi anni l’innovazione e le scoperte tecniche hanno fatto dei grandi passi da gigante e ne sono un esempio i collari per animali con GPS di DMCShop. Articoli che permettono di conoscere l’esatta posizione del proprio amico animale facendo riferimento alla recensione immediata offerta dallo strumento connesso. Collegato a smartphone e computer, il collare include un microfono per udire i rumori circostanti e sfrutta a pieno tutti i segnali GPS e GSM/GPRS. La struttura dei modelli proposti è particolarmente solida, si tratta di strumenti robusti ed impermeabili capaci di resistere ad acqua ed intemperie.

L’igiene dell’animale è infine garantita grazie al pettine antipulci a batteria, realizzato sfruttando il potenziale della tecnologia ionizzante che riduce la correlata carica elettrostatica e gli odori del manto. Il fitto pettine, fulcro di questo articolo, cattura tutte le impurità attraverso l’uso di due file di denti lunghe 4 cm.

Come testimoniato dalle recensioni e dall’opinione di casalinghe ed amanti della pulizia, tra i prodotti più attesi ed apprezzati del nuovo catalogo online di DMC Shop ci sono le spazzole turbo per aspirapolveri. Realizzate con apposite setole, rimuovono i peli da pavimenti e tappeti grazie al cilindro di contenimento che ruota di 360° facilitando ogni tipo di movimento. Nell’offerta di DMC Shop non mancano poi le spazzole aspira pelo che puliscono il mantello dell’animale senza danneggiare l’epidermide.

Certo, l’opinione che accomuna tutti gli amanti degli animali è l’idea di poter rendere la loro vita migliore e più confortevole, ma soprattutto più sicura. Ecco quindi il guinzaglio per animali a led luminoso. Alimentato con batterie al lithium è realizzato con 6 gemme fluorescenti, dotato di un’impugnatura ergonomica e realizzata in morbido materiale.

I nuovi prodotti sono acquistabili direttamente sul sito ufficiale (https://www.dmcshop.it/, disponibili tutti i sistemi di pagamento più comuni), dove è inoltre possibile lasciare le proprie recensioni, commenti ed opinioni utili a migliorare l’esperienza d’acquisto, approfittando di un servizio clienti disponibile e competente.

