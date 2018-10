10 ottobre 2018- 10:39 Dopo il successo della scorsa stagione Le Fonti si prepara alla Winter Edition

(Milano, 10 ottobre 2018) - Molte novità in serbo per questi ultimi mesi del 2018. Nuovi ospiti, relatori e speaker d'eccellenza

Milano, 10 ottobre 2018 - Dopo il trionfo della stagione estiva, Le Fonti torna in scena con la Winter Edition. Gli eventi che si susseguiranno saranno trasmessi sulla televisione in live streaming di Le Fonti, l’unica in grado di vantare un palinsesto all news focalizzato nelle tematiche economiche, finanziarie, legali e nell’infotainment, con una programmazione 24/24 e 7/7.

Sarà Londra a dare il via ai nuovi eventi targati Le Fonti. Il 26 ottobre nel cuore della City al London Stock Exchange si terrà un CEO Summit, moderato dalla giornalista di Sky Jenny Hammond, che vedrà la partecipazione di Dom Castley, Digital transformation leader and CEO of IR media, Mike Ingram, Chief Market Strategist for WH Ireland, Ian McDonough, CEO at Forbidden Technologies plc e Alastair Winter, Chief Economist at Daniel Stewart & Co.

In Italia gli eventi inizieranno l’8 novembre, nell’ormai nota cornice di Palazzo Mezzanotte e con il patrocinio della Commissione Europea, si inaugurerà la seconda edizione del Le Fonti HR Forum. La mattinata, verrà aperta del keynote speech dello scrittore e giornalista statunitense Alan Friedman, e proseguirà con il dibattito durante tre tavole rotonde focalizzate sui temi dell’innovazione, del welfare aziendale, lo smart working, per poi toccare gli scottanti temi del Jobs Act e del Decreto Dignità. Nella serata dedicata alle eccellenze, personalità di spicco del settore si confronteranno in un CEO Summit incentrato sui concetti di innovation e leadership.

Il 22 novembre sarà la volta del Le Fonti Financial Forum. Ancora una volta sarà il keynote speech di Alan Friedman ad introdurre le tre tavole che toccheranno diverse questioni, fra cui: Fintech e Digital Innovation, Risk Management, Compliance e l’evoluzione del ruolo e le professionalità del CFO alla luce delle nuove tecnologie. Nel corso dell’evento, Alan Friedman sarà a tu per tu con un importante personaggio del mondo economico italiano in un “faccia a faccias enza filtri”. Durante la serata di Le Fonti by Night saranno protagonisti del CEO Summit i settori del real estate, it & outsourcing e supply chain.

La Winter Edition proseguirà con la serata del 5 dicembre, dedicata ai temi di Innovation & Leadership e al mondo del Luxury.

Il 13 dicembre si volerà a Dubai nella splendida location di The Palace Downtown per la conclusione della stagione 2018, che si chiuderà con un totale di venti appuntamenti in Italia e all’estero.

