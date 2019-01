24 gennaio 2019- 16:11 DriveScale annuncia un'importante sviluppo per uno dei principali clienti in Cina

- SUNNYVALE, California, 24 gennaio 2019 /PRNewswire/ -- DriveScale, società leader nella fornitura di infrastrutture componibili per l'elaborazione intensiva dei dati, nominata come "Cool Vendor" nel 2018 da Gartner per l'infrastruttura cloud, ha annunciato oggi un importante sviluppo per uno dei clienti principali in Cina – SF Express. SF Express, una delle più grandi società di spedizioni in Cina, si è trovata a dover risolvere le inefficienze e il sottoutilizzo delle risorse nelle sue implementazioni informatiche ad alta intensità di dati. DriveScale sta assistendo SF Express ad espandere il suo centro dati e aumentare la sua operatività.

SF Express ha chiesto l'assistenza di DriveScale per risolvere le inefficienze e i casi di sottoutilizzo delle risorse nelle operazioni informatiche ad alta intensità di dati

"A SF Express dobbiamo affrontare continuamente le sfide insite nella crescita e nell'espansione dei centri dati. I team hanno chiesto ripetutamente maggiori risorse informatiche e di archiviazione, ma ciononostante non riuscivamo a stabilire quante delle risorse impiegate erano effettivamente utilizzate", ha dichiarato Tim Tian, CTO di SF Express. "La soluzione offerta da DriveScale ci ha dato una straordinaria flessibilità nel modo in cui impieghiamo le risorse. Ha eliminato l'overprovisioning e ci ha dato un'immagine precisa di quante risorse sono effettivamente consumate dal cluster, riducendo notevolmente la complessità operativa e gli sprechi".

SF Express ha creato una distribuzione DriveScale per le sue applicazioni ad alte prestazioni di analisi dei dati, basate su Apache Park. L'azienda ha scelto DriveScale per l'architettura che essa consente, per la flessibilità che permette e per la gestibilità simile al cloud. Utilizzando DriveScale per l'orchestrazione dell'infrastruttura di calcolo, SF Express è riuscita ad espandere il suo ambiente Apache Spark con facilità, al contempo riducendo significativamente l'overprovisioning e mantenendo le prestazioni e l'alta disponibilità richiesta dai servizi che essa fornisce. SF Express sta progettando di ingrandire il suo cluster Spark del 30% l'anno prossimo e sta pensando a DriveScale per carichi di lavoro aggiuntivi, tra cui Hadoop.

Piattaforma componibile DriveScale: trasformare i data center rigidi in implementazioni scalabili flessibili e reattive per applicazioni ad alta intensità di dati.

La piattaforma componibile DriveScale consente la formazione flessibile di server con un ampio intervallo di rapporto tra calcolo e unità, raggruppati in cluster per la distribuzione delle applicazioni. Per l'applicazione in esecuzione, questi nodi logici sono indistinguibili dai server rack standard con memoria di archiviazione interna. La soluzione viene fornita attraverso una serie di strumenti locali e cloud che orchestrano l'infrastruttura. Con DriveScale, le aziende possono supportare più facilmente implementazioni di applicazioni di qualsiasi dimensione.

"Un alto tasso di disponibilità era fondamentale per il nostro sviluppo e l'abbiamo testato in ogni modo possibile", ha affermato Tian. "Inoltre, Spark è una soluzione di analisi ad alte prestazioni e dovevamo essere sicuri che DriveScale potesse funzionare proprio come un sistema di archiviazione collegato direttamente. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi ed estremamente soddisfatti dell'alta disponibilità e delle prestazioni della soluzione DriveScale".

DriveScale continua la crescita nell'APAC

Nel 2018, DriveScale ha annunciato l'espansione nella regione asiatica con l'apertura di una sede regionale in Giappone per espandere le operazioni nell'APAC e fornire la propria soluzione di infrastruttura componibile. Questo è il risultato dei continui rapporti dell'azienda con una serie di società giapponesi e cinesi leader nei settori manifatturiero, automobilistico, della vendita al dettaglio e dell'elettronica di consumo. DriveScale consente loro di realizzare data center più produttivi, reattivi e facili da gestire.

"La tecnologia leader di DriveScale è perfettamente adatta al mercato cinese", ha dichiarato Connie Cheng, Socio amministratore di Nautilus Ventures e membro del consiglio di amministrazione di DriveScale. "Questo cliente in Cina, uno dei più grandi spedizionieri al mondo, è una testimonianza del valore della soluzione DriveScale. Mi aspetto di vedere molti più clienti cinesi nel prossimo futuro".

"Lavorare con SF Express è un passo avanti naturale per noi dopo i traguardi che abbiamo raggiunto nella regione APAC l'anno scorso, e la nostra espansione in Cina sta dando i suoi frutti con il conseguimento di questo importante cliente", ha detto Gene Banman, Amministratore Delegato di DriveScale. "Siamo in prima linea nel portare un'infrastruttura di calcolo programmabile e adattabile al centro dati e non vediamo l'ora di soddisfare le richieste della regione per il supporto di applicazioni di analisi dei dati ad alte prestazioni e ad alta crescita".

