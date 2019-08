22 agosto 2019- 17:37 Durante il 2019 LA Auto Show ci saranno presentazioni di veicoli nuovi, nuove esperienze e attivazioni

- LOS ANGELES, 22 agosto 2019 /PRNewswire/ -- Il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) ha recentemente annunciato una serie di interessanti attivazioni, attrazioni e presentazioni di veicoli per il prossimo show del 2019 che si terrà presso il Los Angeles Convention Center, 22 novembre - 01 dicembre. Il LA Auto Show continua a essere uno dei maggiori eventi annuali a Los Angeles. I dieci giorni pieni di attività vedranno oltre 1000 veicoli in mostra e ci saranno test drive, veicoli mai visti prima, vetture personalizzate ed esotiche, attivazioni ed esperienze uniche.

"Los Angeles è tutta dedicata alla cultura dell'auto oltre che al divertimento e a modi creativi per andare dal punto A al punto B. I visitatori dello show di questo anno possono aspettarsi di vedere i debutti dei veicoli più recenti oltre ai design più recenti delle lor case automobilistiche preferite, insieme a esperienze innovative e interattive," ha dichiarato Lisa Kaz, Amministratore Delegato di LA Auto Show e AutoMobility LA™. "Ogni anno siamo impegnati a offrire una vasta serie di presentazioni e attivazioni in occasione del LA Auto Show. C'è sempre qualcosa per tutti, sia che veniate per la prima vota o che stiate tornando per un'altra visita".

Tra le presentazioni e le esperienze confermate ci sono (ma senza limitarsi a queste):

Nelle prossime settimane saranno annunciate ulteriori attivazioni ed esperienze oltre ai debutti dei veicoli.

Prima del LA Auto Show, anche il AutoMobility LA 2019 (18 - 21 novembre) si terrà presso il Los Angeles Convention Center. L'evento della durata di quattro giorni dedicato alla stampa e agli scambi riunisce i leader del settore auto e tecnologico per discutere il futuro dei trasporti, presentare veicoli nuovi e le innovazioni più recenti davanti a migliaia di professionisti del e giornalisti del settore provenienti da tutto il mondo. Molti dei veicoli che faranno il loro debutto all'AutoMobility LA saranno anche presenti al LA Auto Show.

Per maggiori informazioni su LA Auto Show o AutoMobility LA, visitare LAAutoShow.com e AutoMobilityLA.com o seguire @LAAutoShow su Twitter, Facebook, e Instagram.

Informazioni sul Los Angeles Auto Show e Connected Car Expo Il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è stato fondato nel 1907 ed è il più importante salone annuale del Nord America. Nel 2016, i Press & Trade Days della fiera sono stati fusi con il Connected Car Expo (CCE) e sono diventati AutoMobility LA™, la prima fiera commerciale del settore in cui convergono le industrie che producono tecnologia e le case automobilistiche per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e discutere i problemi più pressanti che circondano il futuro del trasporto e della mobilità. AutoMobility LA 2019 si terrà al Los Angeles Convention Center dal 18 al 21 novembre, con il debutto di veicoli di vari costruttori. LA Auto Show 2019 sarà aperto al pubblico dal 22 novembre al 01 dicembre. AutoMobility LA è il luogo dove i nuovi attori del settore automobilistico concludono affari, presentano nuovi prodotti innovativi e rilasciano annunci strategici alla presenza degli organi di stampa e dei professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. LA Auto Show è patrocinato dal Greater LA New Car Dealer Association ed è gestito da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni sulla fiera, seguite il LA Auto Show su Twitter, Facebook o Instagram ed effettuate l'iscrizione per ricevere gli avvisi su http://www.laautoshow.com/. Per maggiori informazioni su AutoMobility LA, visitate http://www.automobilityla.com/ e seguite AutoMobility LA su Twitter, Facebook o Instagram.

CONTATTI ORGANI DI STAMPA:FleishmanHillardFH.LAAUTOSHOW.TEAM@fleishman.com310-482-4270

