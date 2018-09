21 settembre 2018- 17:03 E dimmi che non vuoi morire. Il mito di Niobe

(Tivoli, 21 settembre 2018) - L’Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d’Este, diretto da Andrea Bruciati, comunica che la mostra E dimmi che non vuoi morire. Il mito di Niobe, inaugurata presso il Santuario di Ercole Vincitore il 6 luglio, chiuderà il 24 settembre. Tale chiusura è l’occasione per l’Istituto di far raccontare l’esposizione ai suoi curatori, Andrea Bruciati e Micaela Angle, i quali accoglieranno il pubblico rispettivamente alle ore 16.00 e alle ore 18.00 presso l’Antiquarium del Santuario di Ercole Vincitore.

La mostra esplora il mito di Niobe attraverso un’attenta analisi dell'evoluzione e della fortuna di esso nei secoli; le visite del finissage tuttavia intendono narrare non solo i contenuti dell’esposizione, ma anche la sua stessa gestazione. Inoltre, come spesso accade quando il racconto arriva dal di dentro, saranno messi in luce alcuni aspetti del backstage della mostra e della progettualità che sta animando l’Istituto in merito agli spazi allestitivi.

L’accesso al sito e alla mostra seguiranno l’ordinaria tariffazione; l’evento è gratuito e non richiede prenotazione

Informazioni:+39 0774-330329

