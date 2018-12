18 dicembre 2018- 15:02 È Natale ed ecco il nostro regalo per te! Lo sconto più grande nella storia di Appy Pie di sempre

- Non c'è bisogno di perdere tempo e denaro nell'assumere una società di sviluppo di app per la creazione di applicazioni Android e iOS per la vostra azienda, ristorante, chiesa, servizi taxi, ecc. Approfittate dei vantaggi offerti da Appy Pie e utilizzate il codice coupon HOLIDAY50 per creare app a metà prezzo.

"Se sei un piccolo imprenditore e hai intenzione di sfruttare al meglio questa stagione natalizia, Appy Pie è qui con i più grandi sconti e offerte di sempre", afferma Abhinav Girdhar, fondatore di Appy Pie. "Vogliamo cogliere questa opportunità per rendere questo fine anno grande per i nostri utenti e con questo piccolo gesto, speriamo che sempre più aziende possano creare le proprie applicazioni senza dover scrivere una sola riga di codice e al minor prezzo possibile in tutto il mondo", ha aggiunto.

Classificato come il primo software per la creazione di app mobili drag and drop, Appy Pie è stato lanciato nel 2013 con l'obiettivo di semplificare lo sviluppo di app mobili per tutti, indipendentemente dalle loro competenze tecniche o conoscenze di programmazione. L'USP (argomentazione esclusiva di vendita) dell'azienda consiste nell'aiutare i proprietari di app a pubblicare le loro app su app store, come Apple App Store, Google Play Store e molti altri, senza alcuna difficoltà.

Quindi, cosa ti impedisce di diventare parte di un'industria di app milioni di euro? Inizia a costruire le tue app senza alcun codice oggi stesso!

Cos'è Appy Pie

Appy Pie, un marchio della Appy Pie LLC, è un leader ineguagliabile nel mondo delle app mobile che permette a chiunque di trasformare le proprie idee in realtà, senza alcuna conoscenza tecnica. Basta trascinare e rilasciare le funzioni desiderate e creare un'applicazione avanzata Android o iOS App per cellulari e smartphone, facile come fare una torta.

Contatti

Abssales@appypie.com +39 06 9480 8037

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/473523/Appy_Pie_Logo.jpg