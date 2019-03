11 marzo 2019- 12:37 Easy-UPS SRVS Rack e a Tower Lunga Autonomia: la soluzione UPS per il mondo elettrico

(Stezzano,11 marzo 2019) - • Protegge i carichi collegati da picchi, fulmini e altri disturbi di alimentazione

• Garantisce un'alimentazione pulita e ininterrotta ai carichi in caso di interruzione di corrente prolungata

• Soluzione armadio rack robusto e protetto, adatto anche per le installazioni industriali

Stezzano (Bergamo), 11 Marzo 2019 - Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione e protezione dell’energia e dell’automazione, amplia la gamma di UPS dedicati al mondo elettrico con una nuova categoria di soluzioni per le piccole e medie imprese per la protezione dell'alimentazione anche nelle condizioni più instabili.

Easy UPS SRVS rack è un UPS monofase a doppia conversione versatile, di qualità eccezionale e particolarmente competitivo, sviluppato per gestire un ampio intervallo di tensioni e l'instabilità dell'alimentazione. Pensato per il mercato elettrico è ideale per proteggere applicazioni IT e industriali.

Il modello Easy UPS SRVS Rack è disponibile in potenze da 1,2 3, 6 e 10 KVA e presenta tutte le caratteristiche che rendono la gamma Easy una soluzione smart per le piccole e medie imprese: la modalità eco mode per il risparmio energetico e le funzionalità di gestione intelligente delle batterie, l’elevato fattore di potenza, la robustezza della struttura metallica che lo rende adatto anche per applicazioni in ambienti industriali e difficili, le prestazioni e le qualità dell’alimentazione offerta, sempre pulita, al vertice del mercato.

Easy UPS SRVS tower lunga autonomiaL’ UPS online monofase di Schneider Electric da 1 a 10 kVA. nella versione Lunga Autonomia consente di disporre di lunghe autonomie con l’uso di moduli batterie esterne.

Al modulo di Potenza è possibile collegare fino a 5 moduli di estensione batteria per aumentare le autonomie disponibili. Con il codice standard un SRVS è già fornito di un modulo estensione batterie. I moduli batterie contengono batterie VLRA.

Caratteristiche

• Lunga Autonomia che soddisfa le esigenze delle applicazioni di lunga durata; • Modalità ECO / Green Mode• Compatibilità con i gruppi elettrogeni • Elevato Fattore di Potenza, Potenza in uscita reale in Watt con FP 0,8 per 1, 2 e 3 kVA, e con FP 1 per 6 e 10 kVA • Struttura metallica robusta, è adatto per applicazioni industriali • Gestione intelligente delle batterie• Protezione OVCD (OverVoltage Cutoff Device) per l’uso in condizioni di picchi di alta tensione • Correzione del fattore di potenza in ingresso con abbattimento dei costi di installazione • Prestazioni e qualità dell’alimentazione al vertice• Bypass manuale e automatico integrato• Firmware aggiornabile• Emergency Power Off (EPO)• Display LCD/LED• Approvazione degli enti preposti alla sicurezza

-EASY UPS SRVS rack: https://www.se.com/it/it/download/document/Easy_UPS_SRVS_rack/-EASY UPS SRVS lunga autonomia: https://www.se.com/it/it/download/document/Easy_UPS_SRVS_lunga_autonomia/

Pagina generale Easy UPS: https://www.se.com/it/it/work/products/product-launch/easy-ups/

