Eccellenze italiane: Spiral ha scelto Fami per il suo nuovo centro logistico

(Vicenza , 29/10/2019) - Vicenza , 29/10/2019 - Non si afferma nulla di nuovo sottolineando il fatto che le aziende italiane siano un'autentica eccellenza a livello internazionale: l'Italia è considerata il top nella moda, nel food & beverage, nell'automotive, nel luxury, tuttavia non vanno trascurati settori meno noti nei quali le imprese tricolori sono considerate un autentico punto di riferimento dalle realtà straniere.

Un esempio assai interessante corrisponde agli allestimenti dedicati a magazzini e centri logistici, dei contesti che sanno influire in modo davvero importante sull'efficienza di un'azienda.

Proprio negli scorsi mesi Spiral, importante azienda austriaca specializzata nella vendita di utensili, attrezzatura per l'industria e DPI, ha scelto di affidare la realizzazione di un'area del suo nuovo centro logistico all'azienda italiana Fami Srl, il cui sito Internet è FamiSpa.com.

L'azienda italiana Fami contribuisce alla realizzazione del nuovo centro logistico di Spiral

L'obiettivo di Spiral era assai ambizioso: costruire un nuovo centro logistico che consentisse di ottimizzare i suoi processi rendendo le operazioni più rapide ed agevoli, senza ovviamente trascurare il design.

L'azienda austriaca ha operato, in tale ottica, un cospicuo investimento pari a ben 35 milioni di euro, e l'azienda italiana Fami S.r.l. è stata appunto incaricata di eseguire una parte di questo progetto assai importante non solo sul piano logistico, ma anche a livello di dimensioni, basta infatti pensare che Spiral gestisce abitualmente decine di migliaia di articoli all'interno del proprio magazzino, di conseguenza il nuovo centro logistico è stato sviluppato su una superficie di ben 30.000 metri quadri.

Prima di assegnare la commessa, Spiral ha analizzato i progetti ad opera di molteplici imprese; quello di Fami è stato tuttavia quello che ha convinto maggiormente in quanto è stato ritenuto coerente con le concrete esigenze aziendali, senza trascurare il fatto che l'azienda italiana ha garantito fin da subito massima disponibilità nell'affinare il progetto in ogni più piccolo dettaglio.

Le caratteristiche del progetto

Il nuovo centro logistico della società austriaca è stato suddiviso in due macroaree: una dedicata agli uffici e l'altra adibita a magazzino. Per sfruttare al meglio gli spazi in altezza, Spiral ha optato per l'installazione di un "magazzino verticale" che va ad affiancarsi a cantilever e scaffalature.

Come accennato in precedenza, la superficie complessiva del nuovo centro logistico di Spiral è pari a ben 30.000 metri quadri e Fami S.r.l. si è occupata dell'allestimento di un'area di circa 420 metri quadri con armadi e cassetti progettati per contenere vari oggetti di piccole dimensioni.

Per quest'importante incarico la società italiana ha optato per il sistema Master, il quale è sembrato subito quello più adatto a questo tipo di contesto, customizzandolo in ogni sua parte: le infinite opportunità di personalizzazione, difatti, sono proprio uno dei suoi principali punti di forza.

Analizzando il progetto sul piano tecnico si segnala la presenza di ben 250 campate della scaffalatura Master System SR, dotata di cassetti dalle differenti dimensioni con divisori longitudinali e trasversali utili per organizzare al meglio la movimentazione dei materiali; ogni singola scaffalatura è in grado di contenere 52.500 articoli.

Per rendere più efficienti i processi di Picking, Fami ha provveduto ad associare alla maniglia di ogni singolo cassetto l'inserimento del numero e del relativo codice a barre.

Come detto precedentemente, anche il design del progetto è stato curato nel minimo dettaglio: per rispecchiare i colori ufficiali di Spiral, Fami ha scelto il grigio antracite sulle scaffalature e sui cassetti ed il vivace Sunny Yellow per le maniglie.

Il colpo d'occhio complessivo dona un effetto accattivante, ma allo stesso tempo molto elegante e riposante.

Il Made in Italy eccelle anche in questo settore

Come si può ben immaginare, la realizzazione di questo progetto ha richiesto un lavoro davvero molto importante da parte di Fami: esso infatti ha avuto inizio nel mese di dicembre 2016 ed è terminato ad aprile 2019.

Nella realizzazione di tale commessa sono stati coinvolti in modo sinergico diversi reparti dell'azienda, spaziando dall'ufficio tecnico fino all'ufficio commerciale estero, senza trascurare la filiale austriaca Fami Handels.

Il Made in Italy continua dunque ad essere un'autentica istituzione, in Europa proprio come in altri continenti, e le imprese nostrane sanno davvero spiccare all'interno del mercato, anche al di là dei settori in cui le eccellenze italiane sono sulla bocca di tutti.

Questo Case History che ha visto impegnata l'azienda italiana Fami al servizio dell'austriaca Spiral ne è un chiarissimo esempio.

Fami è leader in Italia nella produzione di vendita di arredamenti industriali e arredi officina.

