EFM Legno aggiunge il pregio, la resistenza, la funzionalità del PVC all'alta qualità della sua ampia produzione di pannelli di rivestimento in legno massello e pantografati

(Teramo, 5 dicembre 2018) - La EFM Legno, azienda di Castellalto (TE), vanta oltre quindici anni di attività di produzione di pannelli di rivestimento per porte blindate e basculanti e per portoncini. La sua proposta commerciale, affermata con successo pure sul mercato internazionale, garantisce un'ampia scelta di materiali e stili diversi che permette di adeguare il pannello ad ambienti classici, moderni, contemporanei, con piena soddisfazione del cliente anche dal punto di vista estetico.

In legno massello o pantografati

La qualità della produzione dell'azienda EFM Legno viene garantita dalla preventiva selezione delle migliori materie prime a cui si aggiunge la competenza tecnica per quanto riguarda la progettazione e la definizione del design di ogni pannello. Il risultato finale è esclusivo, professionale, curato in ogni dettaglio, funzionale.

I prodotti sono tutti resistenti all'azione degli agenti atmosferici e all'usura del tempo, oltre ad avere caratteristiche di grande versatilità. La scelta, infatti, si può orientare verso una serie di tipologie differenti, a partire dai pannelli in legno massello con soluzioni raffinate e caratterizzate dalle splendide tonalità naturali delle essenze delle diverse specie legnose utilizzate. Dai classici in mogano, castagno, rovere a quelli in olmo e in tulipier: ognuno lascia ammirare un bellissimo ventaglio cromatico, oltre ad assicurare una provata durabilità nel tempo.

I pantografati invece sono pannelli di rivestimento in multistrato marino o in MDF idrorepellente: sono tutti in grado di garantire un'efficace resistenza agli agenti atmosferici, in particolare all'azione dell'umidità. Più economici rispetto al legno massello, hanno uno stile originale e ben dettagliato dal punto di vista degli inserti decorativi realizzati in materiali come l'alluminio, il vetro fuso colorato, l'acciaio.

Il PVC: stile e praticità in primo piano

Per distinguersi in maniera sempre più innovativa, l'azienda propone anche pannelli pantografati con rivestimento in PVC: materiale molto resistente, incollato in forma di strati il cui numero varia a seconda delle caratteristiche finali, offre una serie di innegabili vantaggi pratici, oltre che estetici.

Le speciali resine e le colle che lo costituiscono e con cui il pannello in MDF viene ricoperto, infatti, assicurano un'azione di assoluta idrorepellenza per avere un'ottimale utilizzazione in ambienti che siano particolarmente umidi. Oltre questo, va sottolineata la peculiare facilità di manutenzione che il PVC garantisce: la pulizia del pannello, infatti, risulta sempre molto rapida e semplice.

Questa tipologia di rivestimento è ideale da scegliere, se si vuole coniugare in modo perfetto la più alta resistenza con il valore estetico. La durabilità del pannello, infatti, viene aumentata addirittura del 50% rispetto a quello tradizionale: il rivestimento protegge, efficacemente e in modo più attivo, non soltanto dall'umidità del clima e dall'azione della pioggia, del vento, della neve, ma anche da quella dei raggi ultravioletti che riesce ad assorbire addirittura fino al 95%.

I pannelli di rivestimento in PVC si caratterizzano, infine, per la peculiare e duratura brillantezza dei colori – dovuta all'utilizzazione di specifici pigmenti - disponibili su tutta la gamma cromatica.

I 120 tipi diversi di pellicole della produzione di EFM Legno permettono di trovare sempre il pannello più adeguato scegliendo tra quelli con effetto laccato o ruvido dedicati ad un arredamento moderno, con effetto legno naturale o anticato per utilizzarli al meglio in un ambiente di stile classico oppure con tutta la dimensione creativa e elegante tipica dell'effetto Corian.

Per maggiori informazioni: www.efmlegno.itContatto email: info@efmlegno.itContatti telefonici: 0861/697005 - 0861/697993 - 0861/328644 - 0861/328821