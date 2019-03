14 marzo 2019- 13:01 Enada Rimini - Snaitech presenta The Age of The Gods

(Rimini, 14 marzo 2019) - Allo stand la demo del prodotto Playtech, disponibile a breve, in esclusiva sulle videolotteries nelle gaming hall e nei betting shop Snai.

Rimini, 14 marzo 2019 – Una delle grandi novità in rampa di lancio a Enada Primavera, 31esima Mostra internazionale degli apparecchi da intrattenimento e da gioco, in corso a Rimini, riguarda la presentazione in versione demo di "The Age of The Gods" prodotto di Playtech già disponibile in versione online e mobile insieme a tutti gli altri proposti nella sezione slot machine, in una visione del gioco sempre più multicanale.

The Age of The Gods, tra le creazioni più apprezzate del produttore britannico Playtech, è una slot machine che presenta 5 rulli e 10 linee di vincita. A colpire, innanzitutto, l’ambientazione imponente, cui si aggiunge un maestoso accompagnamento sonoro: Zeus, Athena, Hercules, Poseidon, ma anche Hades, l’intero Olimpo si mobilita per una serie di slot davvero incredibili, una più bella e affascinante dell’altra. Anche parte dello stand in fiera è dedicata proprio alla mitologia ellenica, dominata dal “Monte Olimpo” e da monitor led che trasmettono video dell'offerta completa di prodotti Snaitech.

Con l'allargamento dell'offerta, nelle gaming hall Vincendo, Snaitech realizzerà la completa integrazione tra gioco fisico e on-line, permettendo all'utente di muoversi in completa autonomia, interagendo con il proprio smartphone o il proprio tablet.

