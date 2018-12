3 dicembre 2018- 10:47 EOS & Partners: l'arte di costruire aggregazioni industriali

(Padova, 3 dicembre 2018) - La politica industriale passa dal Private Equity: creato un Gruppo di rilievo internazionale nel settore della panificazione e pasticceria

Padova, 3 dicembre 2018 - E’ stato perfezionato il secondo closing aggregativo (il primo era stato fatto con Tecnopool in primavera) che - questa volta tra Tecnopool, Logiudice e Mimac - vede come protagonisti le Famiglie Lago, Logiudice e Maggio, e Mioni le quali dopo l’acquisizione del 100% delle originarie rispettive imprese familiari nel settore della panificazione e pasticceria promossa dal Fondo Xenon Private Equity VI SICAV ora a diverso titolo partecipano nella holding del Gruppo così generatosi.

Nell’ambito della operazione - patrocinata come detto dal Fondo Xenon (direttamente con la presenza dei partners Franco Prestigiacomo e Gianfranco Piras) – l’Advisor EOS & Partners (con il Presidente Roberto Duchini, l’Amministratore Emilio Marcon e con la Legal Unit affidata a Franco Silvano Toni di Cigoli) ha assistito le dette Famiglie, sia Logiudice e Maggio che Mimac, non solo come venditori ma anche come essenziali re-investitori nella suddetta logica di Gruppo [e che cosi andranno ad affiancare la Famiglia Lago che dopo la prima acquisizione nella primavera scorsa aveva già provveduto a reinvestire nel Gruppo stesso]; è positivamente da aggiungersi come tutte le diverse Famiglie coinvolte saranno anche presenti nel management del Gruppo e delle controllate dallo stesso: una sapienza industriale che così viene tesaurizzata anche per il futuro.

Dalla avviata collaborazione “sul campo” tra Xenon ed EOS&Parners è, così e nei fatti, declinata una concreta politica industriale aggregativa, di sinergia e di completamento che, al di là del settore della panificazione e pasticceria questa volta oggetto dell’operazione felicemente conclusa, potrà giovare come metodo ed approccio per valorizzare le eccellenze del sistema Italia.

