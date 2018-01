Erreà Sport e LEGA PRO - Lega italiana Calcio Professionistico insieme per i prossimi 4 anni

15 gennaio 2018- 16:48

(Firenze, 15 gennaio 2018) - Erreà Sport e LEGA PRO - Lega italiana Calcio Professionistico - comunicano di aver sottoscritto un accordo di sponsorizzazione tecnica e fornitura ufficiale per le Rappresentative nazionali con durata quadriennale a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Grazie a tale accordo, tutto l’abbigliamento tecnico ufficiale destinato alle Rappresentative Nazionali, sarà prodotto da Erreà che ha realizzato ad hoc un look identificativo e distintivo ufficiale, creando una linea unica e personalizzata.

Una collezione completa che, oltre alla divisa da gara, sarà comprensiva di tutto il materiale da rappresentanza e tempo libero, allenamento, underwear, oltre un ampio assortimento di accessori.

Tutto l'abbigliamento fornito alla Lega Pro, come tutti i capi Erreà, sono certificati Oeko-Standard 100.Tale certificazione, ottenuta dall’azienda nel 2007, attesta che tutti i tessuti e i prodotti Erreà non sono tossici né nocivi per la salute e ne garantisce l’assoluta qualità e sicurezza in conformità con le principali normative europee e internazionali e in completa tutela del consumatore finale.

Questo approccio al processo produttivo è in linea con gli indirizzi valoriali propri della Lega PRO che da sempre è molto attenta alla selezione dei propri partner con cui condividere il percorso di radicamento e di crescita sul territorio, senza perdere di vista quei contenuti etici e di rispetto, tra cui quelli legati alla tutela dell’ambiente e della salute. In tal senso il marchio Erreà rappresenta nella sua mission aziendale l’insieme di tali valori grazie agli elevati standard di sicurezza che garantisce e la costante attenzione verso l’ambiente.

Una collaborazione di grande prestigio che unirà due realtà in costante crescita accomunate dalla fede negli stessi valori di professionalità, qualità e impegno legate al mondo dello sport.