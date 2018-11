30 novembre 2018- 10:35 Ezdirect: La risposta “professionale” alle esigenze di soluzioni per comunicare delle imprese

(Milano 30 Novembre 2018) - Milano 30 Novembre 2018 - Comunicare, soprattutto nella nostra epoca, è la chiave per il successo e la sua articolata meccanica esige strumenti peculiari. Ezdirect, azienda attiva nel campo delle telecomunicazioni dal 2007 (dal 2003 già con insegna TecnoTel), rappresenta l’interlocutore a cui dovrebbe rivolgersi, ogni azienda o pubblica amministrazione, alla ricerca (anche online), di soluzioni professionali per la comunicazione.

Perché rivolgersi ai professionisti delle TLC per l'impresa

Ezdirect, con sede a Montignoso (provincia di Massa-Carrara) composta da professionisti delle TLC per l'impresa, ha realizzato la prima piattaforma web italiana specializzata nella vendita online dicentralini telefonici, telefoni fissi e cordless, gateway VoIP, centralino virtuale, telefoni VoIP, cuffie telefonicheprofessionali, audioconferenza e videoconferenza, audioguide, radioguide, sistemi per conferenze e sale meeting...

È uno spazio digitale che offre prodotti irreperibili nei tradizionali retail fisici, fornendo, allo stesso tempo, una garanzia completa per il cliente. Dietro i bit ci sono infatti le competenze di esperti del settore, con una preparazione affinata in oltre vent’anni di attività.

Etica e trasparenza sono valori che hanno accompagnato il percorso di crescita di Ezdirect, che orienta il suo operato, tutelando l’investimento del cliente e fornendo pareri tecnici puntuali. Un metodo di lavoro in cui il concetto di prodotto, costituisce un binomio con quello di servizio e nel quale non esistono soluzioni senza il contributo di una consulenza. Nulla viene lasciato al caso in Ezdirect.

Il sito web dell’impresa versiliese, propone un catalogo di prodotti consumer e professionali per le comunicazioni di imprese, aziende, professionisti, alberghi e pubblica amministrazione.

Oltre 40.000 clienti, assistenza post-vendita e le altre prerogative di Ezdirect

Ezdirect è la prima realtà del settore, ad aver implementato sulla propria piattaforma digitale, recensioni certificate dei clienti. Uno strumento che consente di appurare la qualità dell’offerta e un valore aggiunto sul piano della trasparenza e condivisione (customer experience). Scelte apprezzate e premiate dai consumatori. Solo in Italia, l’azienda conta oltre 40.000 clienti.

Oltre a quelli citati, i vantaggi di scegliere ezdirect.it sono: spedizioni veloci, che si verificano nell’arco di 24 ore sul 90% degli ordini ricevuti, il trasporto gratuito su molti prodotti professionali, assistenza tecnica in ogni fase di vendita e post-vendita, consulenza e preventivi gratuiti, pagamenti sicuri (da PayPal al classico bonifico bancario passando per il contrassegno), noleggio operativo fino a 60 mesi, l’opzione “Try&buy” in merito agli articoli “core” (prova gratuita), la partnership diretta con le aziende produttrici e l’installazione di sistemi telefonici e apparati in tutta Italia.

Ezdirect fornisce il servizio di installazione e manutenzione postvendita in tutta Italia, grazie anche a partnership consolidate con rivenditori e installatori presenti in ogni provincia.

Dallo scorso anno, è attiva sulle principali piattaforme di e-commerce, quali Amazon ed ePrice, così da venire incontro alle abitudini di consumo di quanti preferiscono portali generalisti di commercio elettronico.

La professionalità del team di lavoro

Lo staff di Ezdirect, composto da un team di dieci consulenti e tecnici-commerciali ed ha all'interno del team, la figura del “consulente dedicato” per rivenditori e grandi aziende. Personale con esperienza ultradecennale nell’ambito delle telecomunciazioni e UC (Unified Communications) che fornisce consulenza, supporto e preventivi personalizzati (in 1 ora).

All’esperienza maturata in anni di attività, gli affiatati esperti di Ezdirect affiancano periodici percorsi formativi condotti attraverso corsi interni e in sede dei produttori. Componenti della professionalità del team di lavoro che eliminano i margini d’errore, stabilendo un livello di preparazione tecnica e attenzione per il cliente ineguagliabili, autentico punto di forza di ezdirect.it.