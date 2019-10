11 ottobre 2019- 10:05 Fabocdue: soluzioni innovative per abbattere le barriere architettoniche

(Siena, 11 Ottobre 2019) - Siena, 11 Ottobre 2019 - Oggigiorno, la tendenza è quella di abbattere sempre di più le barriere architettoniche, soprattutto all’interno di edifici pubblici e residenze private, e di facilitare la mobilità delle persone con difficoltà temporanee o disabilità permanenti, offrendo loro impianti e dispositivi utili per superare ostacoli di diverso genere.

Piattaforme per disabili, montascale, miniascensori e scivoli vengono installati per permettere a chiunque abbia difficoltà di deambulazione di muoversi con tranquillità in ambienti in cui siano presenti scale e dislivelli di ogni genere, con il vantaggio della semplicità d’uso e la garanzia della sicurezza totale.

Fabocdue è un’azienda italiana che ha deciso di rivolgere la propria attività di ricerca, progettazione e produzione, alla realizzazione di strumenti, apparecchi e macchine destinati al trasporto e alla movimentazione di persone con scarse o compromesse capacità motorie, creando soluzioni innovative e personalizzate finalizzate al superamento delle barriere architettoniche.

Un marchio Made in Italy di alto livello tecnico

Nata negli anni novanta, Fabocdue si occupa inizialmente di progettazione e produzione di macchine industriali e impianti di automazione. Dopo una decina di anni di attività, decide di investire nella realizzazione di strumenti e apparecchi per le persone con difficoltà di deambulazione e ridotte capacità motorie, dedicandosi esclusivamente a questo settore.

Grazie alle significativa esperienza nel campo della progettazione industriale e alla crescente richiesta di soluzioni personalizzate per l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’azienda ha ampliato la struttura e le linee produttive, ed è oggi in grado di realizzare strumenti efficaci e progetti personalizzati, soddisfacendo le esigenze di ogni singolo committente.

Tecnologia e ricerca per risolvere i problemi di mobilità ridotta

L’intento di Fabocdue è quello di offrire prodotti dall’elevato valore tecnologico e di altissima qualità, provenienti da un lungo lavoro di ricerca e di progettazione mirato a fornire un valido aiuto alle persone con difficoltà di movimento e deambulazione, che in questo modo hanno la possibilità di raggiungere una certa autonomia e di rendersi indipendenti.

Tutte le soluzioni proposte dall’azienda sono personalizzabili e modificabili in base alle specifiche esigenze e consentono di essere integrate perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, risultando praticamente invisibili, senza mai alterare lo stile estetico dell’ambiente di destinazione, anche nel caso di strutture particolarmente prestigiosi.

Mezzi e strumenti per ridurre le difficoltà di movimento

Le piattaforme elevatrici progettate e realizzate da Fabocdue permettono di superare lievi dislivelli alle persone con insufficienti capacità motorie e sono ideali sia per chi si muove a piedi, utilizzando deambulatori o altri dispositivi simili, sia per chi usa normalmente una carrozzina manuale o elettrica.

La particolarità di queste piattaforme è quella di restare perfettamente invisibili alla vista quando non vengono utilizzate, risultando così adatte anche a un ambiente di pregio, come i palazzi storici e le strutture architettoniche d’epoca. Si tratta di un dispositivo estremamente semplice da utilizzare, realizzato in assoluta conformità con le normativa di sicurezza, evitando qualsiasi rischio sia di caduta che di schiacciamento.

Qualora la difficoltà fosse invece quella di salire più gradini, un’intera scala o diverse rampe, anche con percorso curvilineo o irregolare, in questo caso l’azienda propone l’installazione di montascale o di servoscala, da utilizzare a piedi, in carrozzina o con l’apposita poltroncina, oppure di un ascensore per utenti disabili, che permette di muoversi con estrema sicurezza.

Ogni soluzione proposta dai tecnici di Fabocdue viene studiata con accuratezza e precisione, in modo tale da offrire un metodo sicuro, valido e poco invasivo per abbattere le difficoltà di movimento e le barriere architettoniche.

Tecnologia complessa e semplicità di utilizzo

I dispositivi e gli impianti progettati e realizzati da Fabocdue corrispondono ai più elevati standard di qualità e di sicurezza ma al contempo offrono agli utenti un’estrema semplicità di utilizzo.

Gran parte delle soluzioni risultano essere perfettamente integrabili con una struttura pubblica o residenziale e possono essere azionati direttamente dall’utente stesso, senza che sia necessaria la presenza di un accompagnatore, a conferma dell’impegno dell’azienda nel fornire strumenti che permettano a tutti di raggiungere un eccellente grado di autonomia.

