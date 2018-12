18 dicembre 2018- 10:40 Fai decollare la tua azienda su Google con le Digital PR e con la Fattoretto srl

(Milano, 18 dicembre 2018) - Milano, 18 Dicembre 2018 - L’attività di Digital Pr e Link Building sta diventando sempre più focale ed importante per tutti i piani marketing delle più importanti aziende italiane. Sponsorizzare e far conoscere la propria azienda nelle principali testate giornalistiche nazionali oltre ad accrescere il proprio brand awareness aiuta di conseguenza con tutta l’attività di Search Marketing e quindi facilità la trovabilità del brand all’interno del motore di ricerca più utilizzato ovvero Google.

La Fattoretto srl specializzata da anni nella classica SEO onsite con clienti top in tutti i settori da ormai 2 anni si è specializzata anche in servizio di link building e Digital Pr di qualità, offrendo ai propri clienti soluzioni in grado di far la differenza sin da subito.

“Importanti contratti stipulati in ottica nazionale permetteranno un 2019 esplosivo e con un ampio catalogo di offerte per i clienti che già si sono affidati alla Fattoretto srl per questa tipologia di investimenti” ci tiene a sottolinearlo Massimo Fattoretto, amministratore delegato della Fattoretto srl che ha anche evidenziato “come la Link Building sia ormai fondamentale per portar risultati tangibili e concreti, con diversi casi studio e testimonianze abbiamo riorganizzato il nostro sito ponendo proprio in evidenza il servizio legato alla Link Building per poter far capire subito alle aziende che tipo di risultati si possano ottenere.”

Innovare è fondamentale per superare i competitor e sicuramente queste collaborazioni molto importanti strette a livello nazionale ed internazionale favoriranno la crescita del brand ed il raggiungimento di obiettivi importanti per chi si affiderà alla Fattoretto srl, che organizza fra le altre cose anche 2 eventi legati al Digital Marketing di cui uno (assieme ad un’altra società) legato proprio alle Digital PR e che è il primo evento italiano sulla link building per aziende e professionisti, dove quest’anno è giunto alla sua seconda edizione.

“Proprio grazie a questa attività abbiamo fatto aprire una nuova società ad un nostro cliente, che ora ha svoltato il suo business” ci tiene a sottolinearlo Fattoretto che durante la consulenza SEO e l’implementazione della strategia di Digital PR ha portato questi risultati.

La classica attività SEO deve ormai essere affiancata da attività qualitativamente importanti in ottica di accrescimento del valore del brand che aiuteranno sin da subito la maggior visibilità dello stesso all’interno di Google, implicandone così una maggior richiesta di contatti (lead) o un maggior numero di vendita dei propri servizi o prodotti (se ecommerce).

Fattoretto srl: crescita del fatturato del 60% rispetto al 2017

Il 2018 ha portato un aumento del fatturato del 60%, portando così nuovo personale, nuove collaborazioni e nuove aree di sviluppo con importanti progetti innovativi.

Per il 2019 è previsto un ulteriore incremento grazie anche alle numerose partnership già siglate con multinazionali, web agency straniere per la link building in Italia e dei contratti esclusivi con alcuni top brand che compaiono quotidianamente in TV.

“Per noi” continua Massimo Fattoretto “ è un grande orgoglio lavorare con queste eccellenze italiane e poter fare la differenza, come è altrettanto eccitante far aprire una nuova società ad un cliente piccolo-medio grazie unicamente al nostro lavoro. I processi ed il metodo che utilizzo in azienda da 4 anni ha portato al rinnovo di tutti i clienti e questo è un altro motivo di orgoglio per tutti noi”.

Un anno molto importante insomma, con ottime aspettative per quello che sarà “un grande 2019”.

Approfondimenti

Sito web Fattoretto srl: https://www.massimofattoretto.comServizio di Link Building: https://www.massimofattoretto.com/link-building/Servizio di Digital PR: https://www.massimofattoretto.com/link-building/digital-pr/Servizio di Link Building per ecommerce: https://www.massimofattoretto.com/link-building-per-ecommerce/

