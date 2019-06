29 giugno 2019- 20:33 FAND: Bene il “Fondo per l’accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità”

(Roma, 29 giugno 2019) - Roma, 29 giugno 2019 - La FAND - Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità, esprime il proprio apprezzamento all'istituzione del Fondo, sostenuto dal Ministro per la Famiglia e le Disabilità, On. Lorenzo Fontana, al quale ha lavorato il Sottosegretario di Stato con delega alla Famiglia e alle Disabilità, Dott. Vincenzo Zoccano.

Esprimiamo altresì soddisfazione in merito alla possibilità di istituire una "Banca Dati Unica Nazionale" dei Contrassegni Europei di parcheggio per disabili (CUDE) che in Italia ammontano a 2 milioni.

Ciò, abbinato ad una progettualità più ampia, consentirà una maggiore azione di contrasto agli abusi attraverso un controllo più puntuale sulla validità e faciliterà la libertà di circolazione e sosta delle persone con disabilità, anche nelle zone a traffico limitato o controllato, superando altresì quelle barriere burocratiche ad oggi esistenti che implicano al cittadino con disabilità, l’avvio di procedure di ricorso alle sanzioni, con costi a carico degli stessi e della pubblica amministrazione.

Il Presidente Nazionale FAND

Prof. Nazaro Pagano