25 giugno 2019- 13:02 Fantagazzetta cambia nome: il sito e le app diventano Fantacalcio.it!

Roma, 25 Giugno 2019 - Roma, 25 Giugno 2019 - La notizia era nell'aria da qualche anno, sin da quando Quadronica, società editrice di Fantagazzetta, aveva rilevato la proprietà di Fantacalcio.it e di tutti i marchi correlati da Gedi, ma ora è ufficiale il passaggio che porterà all'addio – ma solo nominale - a Fantagazzetta, ma soprattutto riaprirà una nuova casa per tutti i fantallenatori italiani: Fantacalcio.it.

Cambia quindi una lunga storia, il sito che ha fatto conoscere e amare il Fantacalcio a milioni di giocatori online, diventando un punto di riferimento assoluto in Italia: nato 20 anni fa da un'intuizione di Nino Ragosta e Luigi Cutolo, ora il marchio cede il passo per portare tutte le attività sotto il brand Fantacalcio e Leghe Fantacalcio, in cui gli utenti troveranno gli stessi contenuti che hanno apprezzato in questi anni e tante, imperdibili, novità.

A partire già da oggi, dunque, il fantasy game sul calcio in Italia diventerà Fantacalcio.it, il dominio più consono per un gioco che coinvolge a livello nazionale milioni di persone e continua, come fenomeno di massa e di costume, a creare nuovi appassionati anche nelle nuove generazioni.

"Il Fantacalcio siamo noi, lo siamo da tempo, ed è arrivato il momento di metterlo in chiaro", dicono da Quadronica spiegando il processo di fusione tra i due brand, che serve a "riportare il gioco più popolare d'Italia nella sua casa naturale”, Fantacalcio.it e Leghe Fantacalcio.

Gli utenti non devono avere preoccupazioni: a cambiare sono solo il nome del sito e l'Url da digitare sul browser, non la sostanza perché "tutti i contenuti e le peculiarità di siti e app rimarranno assolutamente gli stessi, e la brand image porterà in dote la nostra anima e l'immortale spirito, ricalcandone tutta la sua forza". Tutte le app si aggiorneranno in automatico al nuovo indirizzo: le attività storiche restano quindi immutate, così come i contenuti a disposizione dei fantallenatori, con altri "entusiasmanti progetti" sono in fase di realizzazione.

"I fantallenatori restano fantallenatori, per loro non cambia nulla perché continueranno a giocare come sempre hanno fatto sulle nostre app e sui nostri siti, il tutto confluisce in Fantacalcio.it e leghe Fantacalcio: quando abbiamo acquistato il marchio sapevamo che ciò avrebbe significato abbandonare il vecchio nome, una cosa non da poco per l'affetto che ci lega a questa identità, ma era altrettanto chiaro che non avrebbe avuto senso portare avanti due binari paralleli aventi la medesima destinazione. Il momento è arrivato", spiegano Nino Ragosta e Luigi Cutolo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.fantacalcio.it