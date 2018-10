15 ottobre 2018- 11:11 Fas Italia presenta il suo nuovo catalogo al Sia Guest

(Firenze, 15 Ottobre 2018) - Firenze, 15 Ottobre 2018. Si rinnova l’appuntamento con la più importante fiera dedicata esclusivamente all’hotelleria, Sia Hospitality Design un evento che riunisce le più importanti aziende del settore alberghiero e che si conferma uno dei principali momenti d’incontro del turismo in Italia, in grado di mettere in evidenza le potenzialità di un territorio come quello del bel Paese ricco di strutture alberghiere all’avanguardia dove modernità, storia e tradizione si legano in un unico aspetto.

La Fiera di Rimini ha ospitato il Sia Guest dal 10 al 12 ottobre, 3 giorni ricchi di eventi, seminari, dibattiti tutto all’insegna della realizzazione di un futuro che riguarda soprattutto l’ospitalità e le strutture predisposte ad attuarla, un monito di sviluppo per il turismo territoriale che mette insieme tutte quelle imprese annesse e connesse con il mondo dell’hotelleria. E’ stato organizzato, inoltre, un evento speciale nell’evento con ben 8 arene nei più importanti padiglioni della struttura dove esperti, e addetti ai lavori hanno presentato progetti e iniziative innovative per approfondire gli sviluppi e i cambiamenti correnti del settore: i TTG Talks sono tra i dibattiti più attesi dove giornalisti qualificati sano i moderatori di proposte e scambi d’opinioni d’esperti, aziende e case history.

Ospite delSia Guest anche FASItalia leader nella fornitura di prodotti utili e innovativi specifici per Alberghi, Hotel, Ristoranti. Fas Italia, con sede a Firenze, è oggi punto di riferimento di moltissime strutture ricettive italiane, un’azienda a conduzione famigliare che ha scelto una linea imprenditoriale contemporanea e che vanta una credibilità non indifferente nel mercato delle forniture alberghiere.

Fas Italia, azienda leader forniture alberghiere tra tradizione innovazione

Al Sia Guest i vertici della Fas Italia hanno presentato il nuovo catalogo 2019, più di 100 pagine dove sono stati inseriti tutti i prodotti alberghieri: una vera e propria guida all’acquisto che integra sia le forniture più classiche che quelle innovative in grado di soddisfare le richieste dei clienti. Da rilevare che l’azienda fiorentina, in questo nuovo catalogo, ha dato ampio spazio all’attrezzature e agli arredi per la sala colazione questo perché in seguito ad un workshop itinerante dedicato al Breakfast a cui l’azienda ha partecipato attivamente si è sentito l’esigenza di realizzare soluzioni specifiche per rendere la colazione in hotel un momento speciale per gli albergatori ma soprattutto per gli ospiti.

Oltre ad approfondire l’aspetto organizzativo della prima colazione nel nuovo catalogo Fas Italia sono stati presentati i nuovi frigobar oggi divenuti non solo di dimensioni minori e da parete ma anche a basso consumo questo per dare la possibilità agli albergatori di poter allestire anche stanze più piccole con tutti i servizi. Fiore all’occhiello di Fas Italia anche le proposte d’organizzare spazi minuti con vassoi e bollitori, dettagli che fanno la differenza in una stanza d’albergo dove le superfici d’appoggio sono ridotte ai minimi termini.

Infine per soddisfare i servizi di housekeeping rendendo il lavoro del personale dei piani meno faticoso l’azienda toscana propone una serie di carrelli utili e necessari che soddisfano in pieno l’esigenze della struttura e dei suoi dipendenti.

L’azienda, ad oggi, può vantare anche numerose collaborazioni con importanti brand del settore che ne fanno uno dei punti di riferimento assoluti, non solo a livello locale, ma anche e soprattutto a livello nazionale, in un settore così complesso come, appunto, quello alberghiero.

Un risultato frutto di oltre 30 anni di lavoro, esperienza e maturazione che ha portato Fas Italia a crescere fino a diventare una delle realtà più tecnologicamente all’avanguardia del settore.

Per maggiori informazioni:

Sito Web: www.fas-italia.it
Attrezzature per alberghi: www.forniture-alberghiere.biz
Arredo per Alberghi: www.mobiliperalberghi.it
Attrezzature per la sala colazione: www.catering-buffet.it