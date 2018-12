7 dicembre 2018- 11:22 Fatturazione elettronica: dal 2019 la rivoluzione digitale per professionisti e imprese

(Milano 7 Dicembre 2018) - Milano 7 Dicembre 2018 - Il nuovo anno porterà la digitalizzazione delle fatture, una novità dall’impatto considerevole interessando professionisti e imprese. Ma di cosa si tratta esattamente e di quali strumenti devono dotarsi i titolari di Partita IVA?

Ricorrere alla fattura elettronica significa adottare un particolare sistema grazie al quale vengono emesse, comunicate e conservate le fatture in modo completamente digitale. La decisione è stata assunta dal legislatore italiano con la Legge di Bilancio 2018: l’Italia sarà tra i primi paesi in Europa a introdurre l’obbligatorietà.

Andrà impiegato uno specifico formato digitale per le nuove fatture, denominato XML (eXtensible Markup Language), e l’invio avverrà nell’ambito di un sistema di certificazione dell’Agenzia delle Entrate (chiamato SdI).

La fattura elettronica è un obbligo per aziende e professionisti dal gennaio del prossimo anno (2019), sebbene siano previste alcune eccezioni.

Chi non è tenuto a passare all’emissione in modalità digitale? Professionisti che sfruttano il regime forfettario, il regime dei minimi o il regime di vantaggio, medici, farmacisti e società sportive dilettantistiche (a condizione che i proventi non superino i 65mila euro).

Ed anche qualora le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano rese verso soggetti non residenti, comunitari ed extra comunitari (eccetto il “Tax Free”).

Le eccezioni hanno per oggetto l’emissione ma non la ricezione. Anche quanti sono esonerati devono quindi disporre degli strumenti per ricevere le nuove fatture.

Ponendo la questione sul piano concreto, l’invio della fattura elettronica comprende la compilazione del documento mediante appositi software fatturazione elettronica, la produzione del file in formato .xml, l’applicazione della firma digitale e infine l’invio del documento ricorrendo al Sistema di Interscambio (SdI). Una volta eseguite le opere di verifica, sarà il Sistema di Interscambio a consegnare la fattura al destinatario.

Il processo conferisce alla qualità del software per la fattura elettronica una funzione cruciale nel quadro dell’efficienza degli aspetti amministrativi e gestionali. Solo il rispetto di elevati standard qualitativi consente l’ottimizzazione delle procedure e una riduzione dei costi aziendali.

La soluzione software per la fatturazione elettronica di DATALOG

In una recente intervista pubblicata sul quotidiano economico finanziario Investire Oggi, Nunzio Caraci, titolare di Datalog Italia, tra le maggiori software house in Italia specializzate nel campo del software professionale, ha chiarificato l’evoluzione del mercato dei servizi che ruota attorno alla fatturazione elettronica: “La fattura elettronica è un’evoluzione proprio perché porta con sé l’interoperabilità tra sistemi” ma proprio per questo si tratta di un cambiamento radicale per le tutte le aziende “Benchè gli ultimi aggiornamenti normativi abbiano ampliato la platea di soggetti esonerati dall’emissione della fattura elettronica, tutti dovranno attrezzarsi per ricevere le fatture passive dai propri fornitori. Questo significa che tutti dovranno cambiare le proprie abitudini, digitalizzando anche quei flussi che fino ad oggi erano manuali”

Aziende di ogni dimensione stanno quindi ultimando la messa a punto delle procedure e “anche i commercialisti stanno vivendo un periodo difficile. Ogni giorno ci chiamano nuovi studi da ogni parte d’Italia, per chiederci informazioni, supporto e soluzioni applicative”

Per agevolare professionisti e imprenditori nella conversione digitale, Datalog, impresa con 40 anni di esperienza nella realizzazione di software gestionale e fiscale per imprese e commercialisti, ha implementato sul suo portale un’esauriente Guida alla fatturazione elettronica, in cui sono riportati requisiti tecnici e particolarità operative.

Approfondimenti

Software Fatturazione Elettronica: https://www.datalog.it/software-fatturazione-elettronica/

Guida Fatturazione Elettronica: https://www.datalog.it/guida-alla-fatturazione-elettronica-obbligatoria-come-funziona/

Sito Datalog Italia: https://www.datalog.it/

Ufficio Stampa Fattoretto srl

www.massimofattoretto.com