FIBO Group presenta il robot

19 gennaio 2018- 16:44

- La Società FIBO Group Holdings annuncia l'inizio del servizio di trading automatico di azioni nell'ambito del servizio Stocks.

Ai clienti viene garantito l'accesso a oltre 8.000 strumenti finanziari, molti dei quali rappresentati da CFD per azioni e ETF (Exchange Traded Funds). Ciò consente di guadagnare sia in termini di crescita, sia in caso di ribasso delle azioni, utilizzando la leva finanziaria. Il deposito minimo di un conto di trading per Azioni è solo 1000 Euro.

L'automatizzazione del trading, vale a dire l'uso di consulenti di trading, è rappresentata dai robot, i quali consentono di applicare le strategie di trading più complesse, rispondere istantaneamente agli eventi del mercato e agire su un piano attentamente pianificato.

L'impostazione di un robot commerciale non causerà la difficoltà a coloro che hanno già utilizzato questa funzione della piattaforma di MetaTrader4. Per impostare una strategia di trading, occorre accedere al proprio account Umstel. Chi non ne possiede uno dovrà registrarsi sul sito http://www.fibogroup.it.

La prima pagina del terminale Web mostra il numero personale e il saldo dell'account, indicatori di trading iniziali, grafici delle quotazioni di borsa, un campo per il trading in un clic e una sezione con le azioni preferite. Nella parte inferiore dello schermo è presente la voce Strategies Builder, la quale consente di creare, configurare e testare il proprio consulente di vendita.

Nella Strategies Builder sono già state impostate dieci strategie, comprese quelle basate sul rilevamento dei prezzi di Apple e della SPY statunitense. Ciascuna può essere aperta per essere visualizzata, nonché attivata; una volta abilitata la seconda funzionalità, il robot inizierà a fare trading direttamente sul server, non è necessario lasciare il terminale di trading attivo. Il sistema consente inoltre di modificare le strategie, duplicarle, rinominarle, correggerne le descrizioni o eliminarle. La duplicazione è necessaria per sperimentare diverse versioni di strategie, apportare modifiche e quindi confrontarle con dati storici.

Chiunque voglia creare una strategia, potrà farlo impostando un insieme di regole per le operazioni di acquisto e la vendita ed è possibile anche utilizzare gli indicatori disponibili, i quali sono divisi in gruppi: trend, oscillatori, volumi, volatilità .

Queste possibilità non sono terminabili: sono disponibili anche i valori dei parametri per gli oscillatori per determinare il livello delle attività di ipercomprato o ipervenduto.

E' possibile inoltre impostare regole per le quali Stop Loss e Take Profit si azionano (sia in punti che in percentuale).

Per testare la strategia si potrà eseguire un backtest, oltre a impostare il livello di Take profit e Stop loss nel valore assoluto del profitto o della perdita, per tutte le transazioni aperte della strategia. E' anche possibile prendere in considerazione i costi delle commissioni per effettuare transazioni, opzione indispensabile per valutare con precisione la qualità della propria strategia di trading, ottenendo molto rapidamente una valutazione obiettiva del lavoro.

Si può iniziare a fare trading con un account reale o il demo. La piattaforma Umstel non è installabile sul computer e non dipende dal fatto che il browser sia aperto o chiuso, né dal fatto che il trader abbia o meno una connessione Internet. L'account e l'advisor configurato si trovano direttamente sul server Fibo Umstel, che consente di essere costantemente in condizioni di lavoro, e di rispondere molto rapidamente alle variazioni dei prezzi degli strumenti selezionati. È possibile creare diversi consulenti, in base al numero di strumenti di trading, formando un portafoglio di investimenti.