17 settembre 2018- 09:30 Filippo Martin, la storia del Salvatore Aranzulla delle criptovalute

(Milano, 17 settembre 2018) - Ambiva alle luci della ribalta musicale e pur non avendo raggiunto la celebrità, ha avuto il piacere di incidere vari album e la soddisfazione di suonare con personalità internazionali del calibro di Stef Burns (chitarrista di Vasco Rossi) e Jon Butcher (compositore e chitarrista statunitense).

La velleità di fare della musica la via maestra del successo non rientra nei percorsi professionali intrapresi da Filippo Martin, oggi noto, grazie al suo blog, come il Salvatore Aranzulla delle criptovalute.

Prima di misurarsi con questioni di economia e finanza, Filippo ha conseguito il diploma come geometra. Dopo aver lavorato come disegnatore si è ben presto reso conto di non aver dato corso all’attività giusta. Trascorso qualche anno ha maturato la decisione di licenziarsi per poi frequentare un corso da Operatore Socio-Sanitario.

Questa è stata l’opportunità per misurarsi professionalmente in ambito sociale. Terminato il corso è arrivata infatti l’assunzione in una cooperativa per disabili, realtà nella quale il 36enne ha profuso il proprio impegno per 8 anni.

Un’esperienza appagante sotto vari punti di vista, ma usurante e soprattutto non in linea con le aspirazioni. Ed è stato il desiderio di migliorare che ha condotto Martin in un nuovo contesto: Internet.

Il suo sogno è sempre stato lavorare da casa e così ha approfondito l’analisi delle potenzialità del Web per capire in che modo ricavarvi un’occupazione.

L’apertura di un negozio eBay gli ha permesso di vendere, in un primo tempo, alcuni oggetti che aveva in casa e poco dopo quelli di altri privati della zona.

Senza pressoché nessun investimento, gli oggetti venivano pagati solo se venduti, è riuscito a generare profitti.

Ciò ha gettato le premesse per accrescere il giro d’affari che si è esteso all’acquisto e vendita di prodotti provenienti da tutto il mondo: dalla Cina alla Thailandia. L’e-commerce è diventato un impegno a tempo pieno che si è protratto per circa 3 anni.

Un’inattesa occasione di lavoro online Filippo la scopre lasciandosi guidare dalla passione per i viaggi. Una visita a Koh Rong gli suggerisce l’apertura di un sito web, dedicato alle bellezze dell’isola, sul quale viene implementata l’affiliazione a Booking.com e Google Adsense.

Passa qualche anno e vende il sito all’asta, e cosa ancor più importante sfrutta l’esperienza per realizzare altri siti relativi al settore turistico. Animato dalla voglia di sperimentare e conoscere, si confronta con il network e affiliate marketing. L’acquisizione di competenze utili a capire come fare soldigrazie al web marketing lo persuade a frequentare dei corsi online specialistici.

Attualmente Filippo gestisce il suo blog personale, che affronta materie economiche di stretta attualità come acquistare Bitcoine più in generale il tema delle criptovalute. I bitcoin, in particolare, gli hanno cambiato la vita, avendo scoperto questa moneta virtuale quando ancora valeva circa 600 dollari.

Ha studiato gli andamenti del mercato e ne ha tratto uno strumento per fare trading – del resto per l’apertura di conti su piattaforme online sono sufficienti carte prepagate con iban – e ottenere sostanziosi ricavi.

Approfondimenti

Sito ufficilae: https://www.filippomartin.com/

Come Fare soldi: https://www.filippomartin.com/guadagnare-soldi-online/

Migliore Carta Prepagata: https://www.filippomartin.com/migliore-carta-prepagata/

Come acquistare Bitcoin: https://www.filippomartin.com/come-acquistare-bitcoin/

Ufficio Stampa e Digital PR

Fattoretto srl – https://www.massimofattoretto.com/