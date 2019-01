8 gennaio 2019- 15:07 FlowMetric Europe cambia sede e apre presso il campus OpenZone di Zambon

(Milano, 8 gennaio 2019) - FlowMetric Europe, società innovativa controllata da FlowMetric Life Sciences, è lieta di annunciare l’ampliamento e apertura della nuova sede europea all'interno del campus OpenZone (www.openzone.it), con operatività piena dal 28 gennaio 2019. Il campus scientifico OpenZone, concepito con la missione di creare un ecosistema imprenditoriale per promuovere lo scambio di conoscenze e dare vita a collaborazioni è situato a Bresso (MI) ed è completamente dedicato alle scienze della vita, con oltre 7.500 metri quadrati di spazio di laboratorio e ospita 22 aziende focalizzate nei campi della biotecnologia, farmaceutica e della terapia genica avanzata.

Renold Capocasale, fondatore e CEO di FlowMetric Life Sciences, soddisfatto della nuova sede commenta "il nostro business globale è cresciuto rapidamente e si è trasferito in un campus scientificamente innovativo e vibrante dedicato alle scienze della vita, aumentando contemporaneamente gli spazi di uffici e laboratori, ci consentirà di continuare a far crescere la nostra attivitàà di CRO specializzata in citofluorimetria. "

La nuova sede, che conterà tre laboratori e uffici, sarà equipaggiata con strumenti di citometria a flusso dimensionale e una suite di coltura tissutale completa, al fine di fornire servizi di selezione cellulare e citofluorimetria ai clienti europei di FlowMetric nelle fasi precliniche e cliniche di sviluppo farmaceutico.

"Abbiamo un gruppo forte qui in Italia, veri esperti del settore nel campo della citometria a flusso", osserva Gianluca Carenzo, Vice Presidente di FlowMetric Europe. "Lo spostamento della sede e l’espansione sono necessarie per supportare le nostre continue richieste da parte dei clienti di ulteriori sperimentazioni cliniche globali nell'UE".

Le strutture FlowMetric Europe saranno situate in Via Antonio Meucci, 3, 20091 BRESSO (MI), a breve distanza dal centro di Milano.

Informazioni su FlowMetric Life SciencesLa famiglia di aziende FlowMetric Life Sciences offre soluzioni di citometria a flusso in medicina di precisione. FlowMetric e FlowMetric Europe sono società di ricerca a contratto specializzate in servizi per partner globali in molteplici aree terapeutiche e in tutte le fasi dello sviluppo farmaceutico (ricerca preclinica, studi di tossicologia non GLP e GLP e studi clinici di fase 0-IV). Basandosi su un insieme di 100 anni di esperienza in citometria a flusso e piattaforme di analisi avanzate, FlowMetric Life Sciences aggiunge valore attraverso lo spettro della scoperta di farmaci, della ricerca traslazionale e delle sperimentazioni cliniche.

Informazioni su OpenZoneOpenZone è un campus dedicato alle scienze della vita creato da Zambon per eseguire ricerche in un approccio basato sull'innovazione aperta. Concepito con la missione di creare un ecosistema imprenditoriale per promuovere lo scambio di conoscenze e dare vita a collaborazioni, il campus ora ospita oltre 20 aziende, tra cui alcune delle principali societá di biotecnologia, farmaceutica e terapia genica avanzata fortemente orientate alla ricerca e all'innovazione , con esperti internazionalmente conosciuti e qualificati. Grazie ad un investimento di 60 milioni di euro, OpenZone raddoppierà lo spazio esistente e il numero di laboratori entro il 2020, per una superficie totale di 37.000 metri quadrati che saranno in grado di ospitare circa 1.200 persone.

Per informazioni: www.openzone.it