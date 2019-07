17 luglio 2019- 10:40 Formazione privacy con il turbo tra full immersion e momenti di relax

(Firenze, 17 luglio 2019) - Edizione speciale del corso di Federprivacy a novembre in Toscana in versione "Executive" con classe a numero chiuso e "upgrade" serale con lezioni supplementari in un programma full immersion di 50 ore di formazione alternato a momenti di relax, visite guidate, e degustazione di prodotti tipici. Location medievale fuori dalle aree metropolitane per massimizzare l'apprendimento. Accredito del Consiglio Nazionale Forense e possibilità di ottenere la certificazione delle competenze con TÜV Italia

Firenze, 17 luglio 2019 - Anche se la maggior parte dei corsi di formazione vengono abitualmente organizzati nelle grandi città, d'altra parte la maggiore efficacia nell'apprendimento si ottiene con percorsi che si svolgono in location che permettono una migliore concentrazione, e per questo il 58° Master Privacy Officer costituisce un'opportunità per i professionisti senior della data protection.

Una speciale edizione del corsodi Federprivacy in versione "Executive" con una classe a numero chiuso per una maggiore interazione con i docenti, si svolgerà infatti dal 25 al 30 novembre 2019 lontano dal tran tran quotidiano delle aree metropolitane a Villa Casagrande, storica dimora costruita alla fine del 1300 da Ser Ristoro, arrivato a Firenze nel 1384 e divenuto notaio della signoria. La struttura medievale dove si svolgerà il training è incastonata nelle mura dell'antica città di Figline Valdarno, e conserva ancora intatto il suggestivo fascino di quel tempo, quando l’umanista Marsilio Ficino vi impartiva le sue lezioni ai Serristori e all'alta aristocrazia agli albori del Rinascimento.

Anche se il percorso prevede un inteso programma di 50 ore di formazione in sei giornate full immersion, tra una lezione e l'altra i partecipanti potranno assaporare cibi tipici della cucina toscana durante i pranzi offerti dall'organizzazione, ed è prevista anche una visita guidata all'interno dell'affascinante villa trecentesca con l'accesso alle cantine in cui sarà possibile degustare gratuitamente vini ed oli prodotti dalla locale fattoria.

Inoltre, nel tardo pomeriggio sarà possibile fruire su prenotazione dell’area benessere e della piscina di acqua calda coperta, e naturalmente scegliere di pernottare nelle confortevoli camere dell'hotel, che ha riservato una speciale tariffa per i soci membri di Federprivacy.

Nonostante i momenti di relax, i partecipanti saranno tutt'altro che distolti dall'obiettivo principale del corso di acquisire specifiche competenze in materia di protezione dei dati, e in questa speciale edizione, per chi lo desidera è previsto anche un "upgrade" facoltativo con tre lezioni serali supplementari dopo cena di 2 ore ciascuna, dedicate ad approfondimenti in aula con i docenti ed esercitazioni pratiche per applicare i temi trattati durante le lezioni giornaliere.

Il "Master Privacy Officer & Consulente della Privacy", che vanta oltre duemila partecipanti all'attivo, è promosso da Federprivacy quale associazione professionale iscritta presso il Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con 20 crediti per gli avvocati, ed è valido ai fini della certificazione della figura professionale di "Privacy Officer e Consulente della Privacy" con il TÜV Examination Institute (Schema TÜV/CDP) basata sulla Norma ISO 17024.

