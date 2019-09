6 settembre 2019- 15:36 Formula 1: a Monza Ferrari e Leclerc in pole sulla lavagna dei bookmakers

(Monza, 6 settembre 2019) - Dopo il successo ottenuto in Belgio, vibrazioni positive in casa Ferrari e non solo: Planetwin365 favorisce il Cavallino Rampante nelle quote per la vittoria piloti (2,40 Leclerc) e team (1,53)

Monza, 6 settembre 2019 – Novanta anni di GP Italia, novanta anni di Ferrari, e la possibilità di festeggiare a Monza, domenica prossima, nella quattordicesima tappa del Mondiale di Formula 1.

I favori dei bookmakers questa volta sono tutti rivolti alla Rossa (fresca di festeggiamenti per il novantesimo anniversario) e al suo pilota più giovane, Charles Leclerc, autore di un ottimo primo posto la settimana scorsa in Belgio – il primo della carriera in F1 – davanti ad un Louis Hamilton comunque ancora saldamente al comando della classifica piloti e grande favorito per il titolo, quando mancano sette gare al termine.

Sul circuito di Monza gli analisti Planetwin365 danno piena fiducia al monegasco, con la quota più bassa non solo per la pole (2,08) ma anche per la vittoria come pilota (2,40) e come team (1,53). Per la Ferrari sarebbe un ritorno alla vittoria a Monza dopo nove anni: nel 2010 era stato Fernando Alonso a portare i colori di Maranello sul primo gradino del podio.

Hamilton, che con 5 vittorie rimane tuttora il pilota con il maggior numero di successi sulle curve brianzole, rimane poco dietro Leclerc, con una quota di 2,70, ben più distaccato il compagno di scuderia Valtteri Bottas, a quota 8,50 la sua vittoria, proiezione che fissa anche la vittoria di team per Mercedes a 2,35.

Questo circuito porta anche la firma di un italiano che nel 2016 vinse in GP2 e quest’anno torna a Monza per la prima volta su una F1: Antonio Giovinazzi corre per Alfa Romeo e, da esordiente, si trova a distanze siderali dal podio. Per una sua vittoria Planetwin365 pagherebbe 1,501 volte la posta.

