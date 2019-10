11 ottobre 2019- 11:51 Formula 1: Leclerc ancora davanti ad Hamilton, ma nel GP di Suzuka la più attesa dai Bookies è la safety car

(Roma, 11 ottobre 2019) - Il pilota Ferrari favorito in Giappone (2,40 la vittoria), mentre l’incognita maltempo fa crollare la quota per l’ingresso in pista della Safety Car (1,24). Il podio di Planetwin365: Leclerc, Hamilton, Vettel

Roma, 11 ottobre 2019 – Suzuka è la diciassettesima tappa del campionato del mondo di Formula 1. Pista molto delicata che richiederà ancora più concentrazione quest’anno, complice l’ipotesi ciclone Hagibis che rischia di interrompere anzitempo la bagarre tra Ferrari e Mercedes. Per questo motivo sulla lavagna di Planetwin365 l’intervento della Safety Car crolla a 1,24 dopo le ultime previsioni meteo che hanno già condizionato l’incontro del Mondiale di Rugby tra Italia e Nuova Zelanda, annullata.

Perturbazioni a parte, la gara di Suzuka parte con i favori dei bookmakers in favore di Charles Leclerc, che non sale sul gradino più alto del podio dal GP d’Italia dello scorso 8 settembre. Il pilota Ferrari è di poco davanti all’avversario numero 1, Lewis Hamilton: rispettivamente 2,40 e 2,55. Un testa a testa serrato fin dalle prove, dove Planetwin365 fissa per entrambi la stessa quota pole di 2,75.

Da cinque anni è Mercedes a comandare in Giappone, dove adesso Hamilton ha l’occasione di equiparare le sei vittorie di Michael Schumacher. Dietro Leclerc e Hamilton, i rispettivi compagni di team Vettel (3,85) e Bottas (7,50): un podio rosso per due terzi, eventualità che si traduce nella quota di 1,70 per la vittoria del team Ferrari, contro Mercedes a 2,11 e, decisamente più indietro, Red Bull a quota 9,00.

Ad ogni modo, stando agli aggiornamenti attuali dal Giappone, dove il tifone ha già causato piogge torrenziali e venti con picchi di 200 km/h, potrebbe davvero succedere di tutto. Per questo non è da sottovalutare neppure un Max Verstappen particolarmente a suo agio in condizioni avverse (11,00), o lo stesso Vettel, che sull’otto di Suzuka ha vinto già 4 volte con Red Bull.

