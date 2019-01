15 gennaio 2019- 14:55 FRANKLIN EUGENE ICON: la collezione maschile autunno-inverno 2019-2020 farà il suo debutto alla Settimana della moda di Milano

Franklin Eugene International LLC ha annunciato la sua nuova collezione, FRANKLIN EUGENE ICON, che farà il suo debutto il 14 gennaio, in occasione della Settimana della moda di Milano. FRANKLIN EUGENE ICON è una linea di abbigliamento uomo autunno-inverno 2019/2020 ispirata a quegli elementi dello spirito umano che trasformano la gente comune in icone che portano a momenti iconici.

La collezione copre un'ampia gamma di gusti, dai classici dell'abbigliamento maschile a grintose installazioni di ispirazione street, tutte progettate, prodotte e/o realizzate a mano e curate con la passione, la forza, la visione, la sapiente fattura e lo stile che costituiscono l'essenza vitale del marchio Franklin Eugene.

Questo gruppo di progetti annuncia il debutto mondiale della FRANKLIN EUGENE MALE HEAD SCARF, la sciarpa maschile per il capo che il designer ha presentato al mondo come FRANKLIN EUGENE MARF. Esplosioni di colore, uso strategico di motivi stampati, linee essenziali, tagli eleganti e silhouette forti permeano quest'offerta sartoriale.

"Ero molto meno interessato a transizioni chiaramente identificabili e molto preoccupato, invece, che ogni installazione si affermasse in proprio. Spero che ognuno possa trovare nei disegni qualcosa che gli o le parli in modo positivo e unico. Un'icona è definita come una persona o cosa degna di venerazione. Consapevoli del fatto che ognuno di noi a modo suo ha la capacità di essere un'icona, questi disegni sono stati ispirati da quella parte straordinaria dello spirito umano che si trova in tutti noi. Un grosso ringraziamento alla famiglia del nostro marchio, ai nostri fan e amici di tutto il mondo, con un ringraziamento speciale a queste persone in Estremo Oriente e nella regione Asia-Pacifico. Vi amiamo tutti", ha detto Eugene.

Franklin Eugene è un'azienda di design globale e una piattaforma mondiale di lifestyle che produce esperienze trasformative attraverso l'alta moda maschile, accessori in pelle italiana per uomo e per donna, lusso maschile e prêt-à-porter, una selezione curata di abbigliamento di alta moda e uno sforzo umanitario a livello globale. Franklin Eugene International LLC ha ricevuto il premio come miglior stilista di lusso 2018 nell'ambito dei Global Excellence Awards sponsorizzati dalla rivista LuxLife Magazine.

Franklin Eugene - Passione, forza, visione, sapiente fattura, stile

