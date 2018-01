FreeMove dà energia alle attività real time di Eaton attraverso telecomunicazioni mobili integrate

31 gennaio 2018- 12:18

- FreeMove è stata scelta dall'azienda di gestione di forniture energetiche Eaton per accelerare ed espandere i propri flussi di lavoro in tutta Europa grazie a servizi mobili gestiti di alta qualità.

In qualità di leader mondiale delle tecnologie, Eaton aiuta i propri clienti a gestire energia elettrica, idraulica e meccanica in modo più efficiente, sicuro e sostenibile. Le comunicazioni ad alte prestazioni, affidabili e senza interruzioni sono essenziali per costruire solide relazioni e fornire il servizio che i clienti si aspettano.

Oltre a maggiore chiarezza e controllo sui propri contratti mobili in ciascun paese, Eaton era alla ricerca di una gestione semplificata dei servizi che offrisse una connettività economicamente vantaggiosa ma di migliore qualità, e una piattaforma per gli sviluppi futuri. In qualità di principale organizzazione mondiale di telecomunicazioni mobili, FreeMove sincronizza le conoscenze e le capacità dei suoi membri, Orange, Telecom Italia, Deutsche Telekom e Telia Company, fornendo servizi di rete e servizi accessori ai principali paesi europei in cui opera Eaton. Il nuovo accordo ridurrà in modo significativo la complessità e consentirà un più stretto livello di collaborazione.

Ad oggi FreeMove opera come unico fornitore di Eaton in 12 paesi, offrendo relazioni centralizzate, tariffe armonizzate e un unico punto di contatto all'interno della struttura globale di gestione dei contratti, il tutto supportato da un accordo globale a livello internazionale.

"Eaton mette a disposizione dei suoi clienti in tutto il mondo le più recenti innovazioni da oltre 100 anni. Siamo orgogliosi di contribuire alla sua crescita in Europa fornendo servizi mobili internazionali che garantiscono la produttività dei dipendenti e un'agevole interazione con i clienti", ha dichiarato Stephan Fauser, General Manager di FreeMove.

Matthieu Vital Durand, EMEA Category Manager presso Eaton, ha affermato: "L'offerta complessiva e competitiva di FreeMove è stata il fattore decisivo. La reportistica centralizzata e il piano di implementazione sono stati fondamentali. Ci auguriamo di avviare una lunga collaborazione con FreeMove".

Informazioni su FreeMove

FreeMove è un'alleanza tra operatori di telefonia mobile che combina le capacità sul piano nazionale di Orange, Deutsche Telekom, Telecom Italia e Telia Company. La sua missione è fornire servizi di telefonia mobile internazionali di alta qualità a clienti multinazionali, sincronizzando le competenze e le capacità degli operatori che la compongono. I servizi offerti includono connettività di altissimo livello, accordi commerciali semplificati, assistenza clienti dedicata e servizi a valore aggiunto nei mercati di operatività. Per maggiori informazioni visitare il sito web http://www.freemove.com.