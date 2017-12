FreeMove e T-Mobile US ampliano la propria partnership per rispondere alle esigenze dei clienti multinazionali

11 dicembre 2017- 12:41

- L'Europa e gli Stati Uniti sono appena diventati più vicini, almeno in termini di mobilità. T-Mobile (NASDAQ: TMUS) e FreeMove in data odierna hanno annunciato una partnership ampliata per soddisfare le esigenze wireless delle aziende multinazionali alla ricerca di comunicazioni globali senza soluzione di continuità. Con questa nuova partnership, T-Mobile diventa partner esclusivo di FreeMove negli Stati Uniti ed è ora in grado di offrire soluzioni all'interno delle aree di copertura dei partner di FreeMove, tra cui Orange, Telecom Italia, Deutsche Telekom e Telia Company, i rispettivi leader di mercato in Germania, Francia, Italia, Paesi Scandinavi, Turchia, Eurasia e regione baltica.

"Le imprese sulle due sponde dell'Atlantico trarranno vantaggio dalla nostra partnership ampliata e dall'aumento della forza vendita e delle risorse di gestione europee e statunitensi. Ad esempio, i nostri account manager globali, oltre a fungere da consulenti fidati per garantire l'erogazione di servizi di alta qualità oltreconfine, contribuiscono anche a promuovere l'efficienza e l'innovazione a sostegno della trasformazione digitale delle compagnie multinazionali", ha dichiarato Stephan Fauser, direttore generale di FreeMove.

"Alla T-Mobile, ciò che facciamo meglio è ascoltare i clienti e aiutarli a superare le sfide che si trovano ad affrontare, e come ben sappiamo nessuna sfida è più impegnativa di quella posta dalle comunicazioni transatlantiche mobili. Questa nuova partnership con FreeMove permette al nostro portafoglio crescente di rinomate multinazionali di ottenere la copertura di cui hanno bisogno, negli Stati Uniti e all'estero", ha dichiarato Mike Katz, vice presidente senior di T-Mobile for Business.

T-Mobile US ha iniziato la partnership con FreeMove nel 2010; le due organizzazioni condividono la stessa visione e gli stessi obiettivi di riduzione della complessità, di ottimizzazione delle sinergie, nonché di risparmi per le aziende. La nuova partnership e la collaborazione più stretta ci permetteranno di offrire ai clienti prodotti e servizi ottimizzati, approvvigionamento semplificato e gestione integrata dell'implementazione.

"Oggi offriamo accordi commerciali semplificati in più di 100 paesi e manteniamo rapporti di stretta collaborazione con i principali operatori nel campo della mobilità a livello globale", ha aggiunto Fauser. "La nostra collaborazione con T-Mobile US facilita ulteriormente la gestione delle flotte mobili internazionali di grandi dimensioni da parte delle aziende senza le difficoltà e le implicazioni economiche tipiche nella gestione di più fornitori".

T-Mobile ha conseguito una crescita considerevole nel settore wireless statunitense negli ultimi quattro anni, acquisendo più di 1 milione di abbonati negli ultimi 18 trimestri fiscali consecutivi. I clienti business sono diventati una componente ancora più importante del successo di T-Mobile, con l'aumento di oltre il doppio della quota di clienti business statunitensi sin dal lancio di Un-carrier for Business nel 2015.

Informazioni su FreeMove

FreeMove è un'alleanza tra operatori di telefonia mobile che combina le capacità nei rispettivi ambiti nazionali di Orange, Deutsche Telekom, Telecom Italia e Telia Company. La sua mission è quella di fornire servizi di telefonia mobile internazionali di elevata qualità alle imprese multinazionali, unendo le competenze e le capacità dei singoli operatori che la compongono. I servizi offerti includono connettività di altissimo livello, accordi commerciali semplificati, assistenza dedicata e servizi a valore aggiunto nei mercati in cui le imprese operano. Per maggiori informazioni visitare il sito web http://www.freemove.com.

Informazioni su T-Mobile US, Inc. In qualità di Un-carrier d'America, T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) sta ridefinendo il modo in cui i consumatori e le aziende acquistano servizi wireless tramite l'innovazione di prodotti e servizi leader. La nostra rete avanzata LTE 4G a livello nazionale offre esperienze wireless eccezionali a 70,7 milioni di clienti che non vogliono scendere a compromessi in termini di qualità e valore. Con sede a Bellevue, Washington, T-Mobile US fornisce servizi tramite le sue consociate e gestisce i suoi marchi di punta, T-Mobile e MetroPCS. Per maggiori informazioni visitare il sito web http://www.t-mobile.com.