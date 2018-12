12 dicembre 2018- 17:52 FreeMove presenta Flex Profiles, un'offerta avanzata di telefonia mobile per massimizzare flessibilità e controllo nelle aziende multinazionali

- FreeMove, la principale alleanza di telecomunicazioni mobili al mondo, lancia Flex Profiles, un concetto evoluto per tipologie omogenee di utilizzatori di telefonia mobile.

Da oggi FreeMove e gli operatori nazionali che compongono l'Alleanza garantiscono il coordinamento delle migliori offerte locali e funzionalità di rete, a livello mondiale. Il proposito è quello di incrementare la trasparenza, il controllo e la riduzione dei costi a favore dei clienti multinazionali e allo stesso tempo di ridurre la complessità gestionale legata ai diversi piani tariffari utilizzati dai propri dipendenti all'interno degli stati in cui operano.

Flex Profiles è la risposta diretta ad alcune delle esigenze fondamentali delle multinazionali in termini di coerenza tariffaria. Vengono proposti pacchetti ad hoc da abbinare ai diversi comportamenti di consumo degli utenti all'interno di una specifica flotta mobile internazionale. Ad esempio, un profilo tipico potrebbe riguardare un gruppo di utenti che opera prevalentemente da un'unica sede quindi con poca necessità di traffico roaming, mentre un altro potrebbe esser dedicato ad un gruppo di venditori internazionali che necessitano di una grande quantità di minuti e traffico dati in roaming per lavorare efficacemente anche in viaggio. Tale struttura replicata nei vari pacchetti a livello locale può essere facilmente valutata, ottimizzando l'offerta di ogni singolo utente ed evitando così costi inutili. Flex Profiles si adegua alle normative locali vigenti e alle modalità di lavoro delle varie categorie di clienti, permettendo agli utenti di passare da un profilo all'altro in modo efficiente. In questo modo si garantisce che i dipendenti possano usufruire di tariffe estremamente convenienti mentre accedono alle migliori reti locali ovunque si trovino in Europa e negli Stati Uniti. «Quando si tratta di gestire una grande società su diversi stati, siamo profondamente consapevoli dei problemi di trasparenza e prevedibilità che incontrano i nostri clienti. L'ulteriore complessità delle offerte locali più disparate spesso si traduce in costi che sfuggono al loro controllo, soprattutto se cambiano le esigenze» ha affermato Lazaro Fernandez, che ha da poco assunto il ruolo di direttore generale di FreeMove. «Sono molto contento che siamo riusciti ad adottare in tempi brevi FreeMove Flex Profiles insieme al coordinamento centrale necessario a garantirne la distribuzione in tutti i 24 paesi». FreeMove Flex Profiles è attualemente disponibile in Europa e negli Stati Uniti. Può essere combinato con FreeMove Corporate Pooling, un'offerta su misura e a volume di chiamate, SMS, traffico dati e roaming condivisa dall'intera flotta aziendale (o a sottogruppi distinti) all'interno dello stesso paese. Questo significa che da ora in avanti i clienti Fremove possono disporre di una vasta scelta e flessibilità in termini di gestione dei costi all'interno di ogni singolo paese. Entrambe le offerte permettono ai dipendenti di lavorare efficacemente ovunque si trovino, massimizzando i benefici attraverso l'intera flotta mobile.

Informazioni su FreeMove

FreeMove è un'associazione di telecomunicazioni che mette insieme le risorse a livello nazionale di Orange, Deutsche Telekom, Telecom Italia e Telia Company. La sua missione è quella di fornire servizi di telefonia mobile internazionale di alta qualità a clienti multinazionali, sincronizzando l'esperienza e le risorse degli operatori che la compongono. Le sue offerte prevedono connettività di altissimo livello, accordi commerciali semplificati, assistenza clienti dedicata e servizi a valore aggiunto nelle sue zone di copertura. Maggiori informazioni su: http://www.freemove.com.