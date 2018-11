9 novembre 2018- 15:48 Generali, Forte Village e BMW tra i premiati della serata Le Fonti Awards

(Milano, 9 novembre 2018) - Grande successo per la serata dedicata a Innovazione & Leadership

Milano, 9 novembre 2018 - Grande successo per la serata LE FONTI DAY & NIGHT®, tenutasi lo scorso giovedì 8 novembre a Palazzo Mezzanotte, nella splendida cornice di Borsa Italiana, con il patrocinio della Commissione Europea. L’evento si è svolto in collaborazione con GIDP e 4.MANAGER.

La mattinata - introdotta da un Keynote Speech del noto giornalista e scrittore Alan Friedman - ha visto lo svolgersi di tre tavole rotonde dove esperti del settore si sono confrontati riguardo alle sfide dell’HR manager 4.0, l’evoluzione del lavoro nel terzo millennio, il Jobs Act e il Decreto Dignità.

La televisione nazionale di Le Fonti (Le Fonti TV), con le sue oltre 700 ore di diretta al mese, un ascolto medio giornaliero ormai consolidato pari a 6.000 AM, e un palinsesto interamente dedicato al mondo del business, della finanza e del legale, ha garantito massima risonanza mediatica all’evento grazie al collegamento live del Direttore responsabile Giuseppe Di Vittorio.

La sera, ad aprire la cerimonia di premiazione, è stato il CEO Summit dal titolo “Innovazione & Leadership: come competere in un mondo che cambia”. Il dibattito, moderato dalla giornalista Debora Rosciani, ha coinvolto: Andrea Alessandrini, CEO Nobento; Manuel Boccolini, CEO Manini Prefabbricati; Marco Bergossi, Direttore Risorse Umane BMW Italia, Dario Mortini, Presidente di Finlibera e Giampiero Zurlo, Fondatore, Presidente e AD UTOPIA.

CATEGORIA BOUTIQUE DIRITTO DEL LAVORO

Ha inaugurato la cerimonia lo Studio Legale Associato Montemurro Criaco che si è aggiudicato il premio come Boutique di Eccellenza dell’Anno Contenzioso Diritto del Lavoro Friuli Venezia Giulia. Hanno fatto seguito lo Studio Legale Avvocato Massimo Cundari, premiato come Boutique di Eccellenza dell'Anno Relazioni Industriali e Sindacali Calabria, lo Studio Associato Avvocati de la Forest de Divonne, che si è imposto come Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto del Lavoro Piemonte e DLCI che ha guadagnato il titolo di Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto del Lavoro Rising Star. Gli studi legali Lambrou e FMLAW si sono rispettivamente aggiudicati i premi Boutique di Eccellenza dell'Anno Diritto del Lavoro Rising Star e Boutique di Eccellenza dell'Anno Consulenza Diritto del Lavoro Rising Star. Ha trionfato nella categoria Team Legale dell'Anno Boutique di Eccellenza Contenzioso Diritto del Lavoro lo Studio Legale Associato Mojana Piazza, mentre lo Studio Legale Mosetti Compagnone si è imposto come Boutique di Eccellenza dell’Anno Consulenza Strategica Diritto del Lavoro. Ultimi due vincitori della categoria sono stati lo Studio Legale Bolognesi, vincitore del titolo Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Contrattualistica Diritto del Lavoro e lo Studio Arlati Ghislandi che si è aggiudicato il trofeo Boutique di Eccellenza dell’Anno Gestione Risorse Umane.

CATEGORIA CONSULENZA

Si è imposta come Boutique di Eccellenza dell’Anno Consulenza Fiscale Criminisi & Partners.

CATEGORIA DIRITTO COMMERCIALE

Ha trionfato come Boutique di Eccellenza dell’Anno Contrattualistica Commerciale lo Studio Raengo - Avvocati d’Impresa.

CATEGORIA M&A

È stato MF Commercialisti Associati a ritirare il premio Boutique di Eccellenza dell’Anno M&A.

CATEGORIA STUDI LEGALI DIRITTO DEL LAVORO

Amendolito & Associati è stato insignito del titolo di Studio Legale dell’Anno Contrattualistica Relazioni Industriali e Sindacali.

La serata è proseguita concentrandosi sulle imprese, hanno trionfato:

CATEGORIA INSURANCE

Generali Italia è stata premiata come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Progetto Innovativo.

CATEGORIA PHARMA & LIFE SCIENCE

È stato Gamastech ad aggiudicarsi il titolo di Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Infusione Medicale.

CATEGORIA ENERGY

Hanno trionfato nella categoria Energy PLT Energia e Convergenze che si sono rispettivamente distinte come Eccellenza dell’Anno Fast Growing Energie Rinnovabili e Eccellenza dell’Anno Fast Growing Multi-Utility.

CATEGORIA EDILIZIA E IMMOBILIARE

Vittoria per ETS, che conquista il titolo di Eccellenza dell’Anno Innovazione Ingegneria e Progettazione, Finlibera, che si aggiudica il premio Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Gestione Immobiliare Sostenibile e Manini Prefabbricati, premiata come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Strutture Prefabbricate.

CATEGORIA MANIFATTURIERO

M.C.S. Facchetti e UFI Filters hanno rispettivamente conquistato i trofei Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Produzione Stampi di Precisione e Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Tecnologie di Filtrazione.

CATEGORIA IT & TECNOLOGIA

È stato Mobyt ad essere premiato come Eccellenza dell’Anno Fast Growing Mobile Marketing. Vittoria anche per Extendi e Sefin rispettivamente premiati come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Web Development e Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Soluzioni IT e Servizi Outsourcing.

CONSULENZA E PUBBLICHE RELAZIONI

UTOPIA è stata insignita del titolo di Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Relazioni Istituzionali.

CEO & TOP MANAGEMENT

La serata si è conclusa con l’assegnazione dei premi ad personam. Hanno trionfato: Marco Bergossi, BMW Italia, a cui è stato assegnato il trofeo HR Director dell’Anno; Daniele Della Bianca, ErgonGroup, vincitore del premio CEO dell’Anno Formazione; Andrea Alessandrini, Nobento, nominato CEO dell’Anno Valorizzazione Risorse Umane e Lorenzo Giannuzzi, Forte Village insignito del titolo CEO dell’Anno Luxury.

