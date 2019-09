12 settembre 2019- 16:12 Georgia Viero è la nuova “padrona di casa” del Processo

(Milano, 12 settembre 2019) -

L’appuntamento del lunedì di 7 Gold torna dal 16 settembre alle 20.45

Il 16 settembre alle 20.45 torna Il Processo sulla syndication nazionale 7 Gold, e la principale novità di questa edizione si chiama Georgia Viero.

Sarà la conduttrice, attrice e modella argentina a guidare - accanto a Maurizio Biscardi e con il supporto della redazione sportiva - la nota trasmissione del lunedì, un appuntamento fisso del palinsesto di 7 Gold.

“Sono felicissima di questa nuova avventura: porterò con me la preziosa esperienza fatta accanto al grande Aldo Biscardi” spiega Georgia, che in passato è stata co-conduttrice del Processo di Biscardi e del Processo ai Mondiali.

“Sarà una trasmissione che si ispira alle fortunate edizioni degli scorsi anni, ma anche proiettata in avanti, con molte novità”, aggiunge Maurizio Biscardi. A cominciare dal suo VAR che quest’anno, per i verdetti finali in studio, si avvarrà della collaborazione dei telespettatori. Non mancheranno, anche quest’anno, le Bombe di Mercato di Fabio Santini, appuntamento fisso e imperdibile per i telespettatori del Processo.

L’Angolo Social, nella nuova edizione, sarà ancora più attivo grazie a Vittoria Castagnotto, che porterà in studio la voce del pubblico attraverso sondaggi, messaggi e commenti audio-video.

“Il Processo è ormai una certezza nel nostro palinsesto - spiega un portavoce di

7 Gold - gli ascolti della trasmissione, nell’ultimo anno, sono cresciuti più del 35%, a testimonianza dell’ottimo lavoro fatto dalla struttura produttiva che fa capo alla Silver Production e da tutto il team redazionale.

Grazie all’impegno costante cresce l’apprezzamento dei telespettatori nei confronti della nostra offerta sportiva. Ora ci aspetta una sfida ancora più grande: continuare a innovare per stabilire nuovi record”.

Nel corso del primo semestre 2019 verso il periodo omologo dell’anno precedente, la rete ha registrato un incremento del 19.2% di audience nel giorno simulcast, ed in particolare, nella fascia di prime time 21:00-23:00,l’incremento è stato del 29.5%.

L’edizione 2018-19 de “Il Processo” ha registrato il + 36% vs il ciclo della stagione precedente (dati Auditel target Ind+G)

Concessionaria esclusiva per la raccolta della pubblicità nazionale di 7Gold e del Processo è PRS Mediagroup.

Per informazioni: SilverProductionMI@gmail.com