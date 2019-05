24 maggio 2019- 08:59 GEP si aggiudica il riconoscimento di Best Procurement Technology ai World Procurement Awards, ennesima tappa dell'azienda nella conquista della leadership nel settore

- - Premiata per l'uso efficace dell'intelligenza artificiale e dell'automazione avanzata dei processi

- Vittoria diGEP anche nelle categorie Best Procurement Consultancy e Best P2PSpecialist

- Nuovi riconoscimenti che vanno ad aggiungersi a quello di Best P2P Specialist Provider ottenuto lo scorso anno

CLARK, New Jersey, 23 maggio 2019 /PRNewswire/ -- GEP, provider leader di software e servizi per la supply chain di aziende Fortune 500 e Global 2000 in tutto il mondo ha annunciato di essersi aggiudicata il premio di Best Procurement Technology Award nel corso della tredicesima edizione degli annuali World Procurement Awards di Londra.

"Le innovazioni di GEP hanno favorito molte aziende, tra cui alcune delle più grosse al mondo e il gigante tecnologico statunitense continua a estendere i limiti delle possibilità nel campo della tecnologia dell'approvvigionamento," questa la motivazione di Procurement Leaders e dei prestigiosi membri della giuria. "La piattaforma SMART by GEP® è progettata per aiutare le aziende globali a creare valore dalla spesa diretta e indiretta. Il software source-to-pay unificato e nativo su cloud offre un ambiente di lavoro collaborativo, che riunisce tutti gli aspetti necessari alla gestione efficace dell'approvvigionamento."

Il comitato del premio ha sottolineato che "SMART by GEP si è dimostrata capace di trasformare le operazioni di procurement e della supply chain mondiali, aiutando il settore a incrementare le entrate, velocizzare i tempi di adozione e destreggiarsi in aree complesse e difficili, come la conformità.

"L'uso dell'intelligenza artificiale da parte di GEP, nonché di avanzate procedure di automazione implica una piattaforma che resterà funzionale per anni". Ulteriori informazioni sul riconoscimento a GEP sono disponibili qui: www.smartbygep.com/WPCawards

"Tra i nostri clienti figura il top delle aziende mondiali, imprese che si distinguono per efficacia, gestione e concentrazione sui risultati. Si sono affidate a GEP perché desiderano avvicinarsi all'innovazione digitale, per ottenere un maggiore impatto e più valore" ha dichiarato Al Girardi, Vicepresidente Global Marketing e Analyst Relations di GEP. "Oggi GEP è la prima alternativa a molteplici provider che propongono scaglionamenti e investimenti pluriennali, finendo per bloccare per sempre utenti frustrati in distribuzioni fallimentari. Il nostro obiettivo è uno solo: migliorare lo status quo attraverso la trasformazione delle aspettative che aziende e persone si sono fatte sui software, grazie a soluzioni meravigliose e facili da usare che superano i requisiti più rigorosi di grandi aziende globali."

"Sempre di più, SMART by GEP viene scelto da utenti esperti in cerca di una piattaforma digitale end-to-end, completa dal punto di vista procedurale e che si avvalga di un impareggiabile know-how quanto a procurement e supply chain. GEP è la prima scelta dei leader IT aperti al futuro, che desiderano creare spazi di lavoro digitali più felici e produttivi e consolidare team e strutture più competitivi" ha aggiunto Girardi.

"Il premio rispecchia la fiducia che i nostri clienti accordano ai nostri prodotti e il valore garantito da SMART by GEP", ha dichiarato Subhash Makhija, CEO e Cofondatore di GEP. "I nostri clienti desiderano esplorare nuove opportunità per strutturare le operazioni aziendali con potenti tecnologie, quali IA, cloud, analisi dei big data e IoT. SMART by GEP racchiude tutto ciò in un'unica piattaforma per la trasformazione di supply chain e procurement digitali."

I World Procurement Awards, assegnati a Londra da Procurement Leaders, sono un evento annuale che riunisce oltre 1.000 dirigenti senior provenienti da tutto il mondo, per fare il punto e celebrare l'eccellenza nel settore. GEP, che offre innovative soluzioni di procurement e supply chain, complete di servizi gestiti e strategici e del software cloud-native leader del settore, è stata nominata finalista in altre due categorie: Best Procurement Consultancy e Best P2P Specialist. Sempre ai World Procurement Awards, lo scorso anno, GEP si era aggiudicata la qualifica di Best P2P Specialist Provider.

Leader e analisti di settore non hanno mancato di apprezzare il software di procurement e supply chain cloud-native GEP. Di recente, GEP si è piazzata leader del Magic QuadrantTM di Gartner per le suite applicative di sourcing strategico, ed è stata segnalata nel rapporto IDC MarketScape "Cloud Procurement Software" e nel rapporto Forrester WaveTM "eProcurement Software". GEP ha inoltre ricevuto i complimenti di Spend Matters, PayStream e Ardent Partners.

SMART by GEP® offre funzionalità source-to-pay complete per la gestione della spesa diretta e indiretta in una piattaforma intuitiva, cloud-native, completa di analisi di spesa, sourcing, gestione dei contratti, gestione dei fornitori, procure-to-pay, gestione e tracciamento dei risparmi, fatturazione e non solo. SMART by GEP è un ambiente di lavoro digitale progettato con attenzione, intelligenza e precisione per il mercato consumer, destinato a tutti i professionisti dei settori procurement e supply chain. Facile da configurare, distribuire e usare non necessita di alcuna formazione particolare. SMART by GEP è compatibile con SAP, Oracle e con i principali altri sistemi ERP o F&A. Gli eccellenti livelli di supporto e servizio previsti fanno di GEP un leader della soddisfazione dei clienti.

Design intuitivo, interfaccia pratica e accattivante, capacità di alternanza da un task all'altro e flessibilità di lavoro su più piattaforme e device spiegano gli alti tassi di adozione di SMART by GEP, un'adozione che determina risparmi sui costi e conformità.

Creato specificatamente su un'unica base di codice per performance ottimali sul cloud, SMART by GEP sfrutta l'economia del cloud per offrire una soluzione che gestisce con facilità i complessi requisiti di elaborazione dei clienti GEP Fortune 500 e Global 2000, eliminando i costi di un'infrastruttura e di un'assistenza macchinose.

Informazioni su GEP

GEP aiuta le imprese globali a operare in modo efficace ed efficiente, ottenere vantaggio competitivo, incrementare i profitti e ottimizzare il valore di aziende e azionisti.

Un pensiero originale, prodotti innovativi, solide competenze, un dominio senza rivali e persone brillanti e appassionate; così GEP crea e offre soluzioni unificate per il supply chain dotate di potenza, efficacia e scala senza precedenti.

Leader del Magic Quadrant di Gartner e Best Provider ai World Procurement Awards e agli EPIC Procurement Excellence Awards, GEP è riconosciuta quale azienda innovatrice leader nel software procurement source-to-pay da Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream e Ardent Partners.

GEP è inoltre considerata leader dei servizi di procurement gestiti (procurement outsourcing) da Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS, SIG e IAOP. La principale azienda di ricerca nel settore della consulenza di gestione, ALM Intelligence, ha indicato infine GEP leader per le strategie di procurement e consulenza di supply chain.

Con 18 uffici e centri operativi in Europa, Asia e nelle Americhe GEP, che ha sede a Clark, in New Jersey, aiuta le aziende mondiali a realizzare obiettivi strategici, operativi e finanziari. Per informazioni sulla linea completa di servizi strategici e gestiti offerti, visitare www.gep.com. Per informazioni su SMART by GEP, l'unificata piattaforma di source-to-pay su cloud per il procurement diretto e indiretto, visitare www.smartbygep.com.

Contatto media

Al GirardiVice President, Global Marketing & Analyst RelationsGEP Telefono: +1 732-382-6565Email: al.girardi@gep.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/518346/GEP_Logo.jpg