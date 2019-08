8 agosto 2019- 10:18 Gli esperti del trapianto di capelli con oltre 23 anni di esperienza e 20.000 casi di successo: Dr.Bayer Clinics

(Milano, 08 Agosto 2019 ) - Milano, 08 Agosto 2019 - Con sede a Istanbul, collocata nell’autorevole ospedale privato Medical Park (tra le pochissime strutture ospedaliere turche accreditate dalla prestigiosa Joint Commission International), la Dr. Bayer Clinics è un’eccellenza del settore, grazie a oltre 23 anni di esperienza e 20.000 trapianti avvenuti con pieno successo.

Oltre che su quello estetico, la perdita di capelli ha spesso un profondo impatto sul piano psichico. Lo sviluppo delle migliori tecniche di trapianto di capelli consente oggi di rimediare al problema, purché ovviamente vengano selezionati professionisti che offrano serietà, preparazione e soluzioni innovative.

Chi è il Dottor Yetkin Bayer, fondatore della Dr. Bayer Clinics

Nato nel 1966 a Istanbul, il Dottor Yetkin Bayer si laurea in Medicina nel 1991 alla Trakya University. Tre anni dopo decide di specializzarsi in Medicina Cosmetica negli Stati Uniti e arricchisce il suo bagaglio formativo con trapianti di capelli, conferenze e seminari in California e Texas.

Maturata un’esperienza professionale di oltre un decennio, nel 2003, il Dottor Bayer istituisce la sua clinica di trapianto di capelli in Turchia nella città natale. Grazie a più di 10.000 trapianti e 24 anni di carriera alle spalle, il Dottor Bayer è tra i più apprezzati chirurghi specializzati nel trapianto di capelli sul panorama internazionale. È stato inoltre tra i primi medici a ricorrere alla tecnica FUE e Choi Pen.

Il suo operato è riconosciuto dal Ministero della Salute e dall’Associazione Medica della Turchia, e dal 2016 il Dottor Bayer fa parte dell’esclusiva International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS), l’organizzazione che rappresenta un punto di riferimento nel trattamento della perdita dei capelli e il trapianto.

A supporto della sua attività, presso la Dr. Bayer Clinics, il Dr. Bayer ha selezionato altri tre dottori laureati in Medicina e specializzati in trapianto di capelli - Dr. Noyan Süalp, Dr. Hasan Yüksel e Dr. Fatih Burak - e un gruppo di infermieri e anestesisti.

Alla Dr. Bayer Clinics il paziente trova professionalità, assistenza, credibilità internazionale e certificazioni ISO e JCI

La squadra di lavoro della Clinica riunisce dottori certificati dall’Associazione Medica Turca e dal Ministero della Salute della Turchia che assistono il Dott. Yetkin Bayer, componente dell’International Society for Hair Restoration Surgery (ISHRS). Dr. Bayer Clinics si occupa esclusivamente delle procedure di trapianto di capelli per uomo, trapianto di barba e trapianto di sopracciglia.

Il paziente ha la certezza di un servizio altamente professionale, le incisioni nei trapianti FUE sono eseguite dai quattro dottori laureati in Medicina della Clinica, riconosciuta e apprezzata a livello internazionale: ben il 19% dei pazienti appartiene all’ambito medico.

A caratterizzare la proposta di Dr. Bayer Clinics è anche l’abnegazione al lavoro, a tal punto che ogni dottore non esegue più di due trapianti al giorno, così da fornire una scrupolosa precisione e cura del paziente. Il cliente, durante l’anno successivo al trapianto, può poi contare gratuitamente su un team di assistenza telefonica 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Dr. Bayer Clinics sostiene il mondo dell’innovazione nel settore del trapianto di capelli, supportando economicamente istituti di ricerca. E opera all’interno dell’Ospedale Medical Park che si avvale delle certificazioni ISO e JCI.

