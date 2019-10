14 ottobre 2019- 09:38 Gli italiani che amano il gioco d’azzardo dicono no alle truffe online

(Roma, 13/10/2019) - Roma, 13/10/2019 - Durante il 2018 si è evidenziato un andamento ascendente dell'utenza relativa al gioco d'azzardo, con maggiore affluenza sui siti PokerStars, Lottomatica, Sisal e Snai. Per quanto riguarda i dati del gioco in generale, i primi 3 classificati hanno chiuso il mese di dicembre 2018 nel seguente modo: l’11,12% dei giocatori si è rivolto alla piattaforma PokerStars, mentre il 7,98% a Lottomatica e il 7,61% a Sisal. A livello monetario, nel 2018, sono stati spesi 20 miliardi di euro nel gioco online, con una maggiore spesa confluita in PokerStars rispetto agli altri casinò online. I dati relativi al primo semestre del 2019, rappresentano ancora una situazione di crescita: oltre 62 milioni di euro sono già stati spesi, con un picco del 12,7% in più nel mese di giugno rispetto ai precedenti.

L'interpretazione di questi dati, nonostante il divieto AAMS di pubblicizzare i casinò online, è possibile grazie allo sviluppo tecnologico sempre maggiore di applicazioni e piattaforme più semplici e intuibili da utilizzare, che quindi invogliano meglio l'utenza. Infatti, oltre il 67% dei giocatori approdano ai loro giochi preferiti mediante navigazione web sul proprio cellulare, senza dover scaricare nulla e accedendo direttamente al sito che consente il gioco.

Questo andamento del mercato nazionale permette agli sviluppatori dei casinò online di ampliare la loro porzione di mercato, in modo da favorire tutte le comodità necessarie a un gioco continuo e responsabile.

Decreto Dignità, tutele AAMS e sicurezza del giocatore

Le modifiche applicate dal Decreto Dignità, entrato in vigore all'inizio del 2019, sono relative alla pubblicità e alle slot machine: è vietata, dunque, qualsiasi tipologia di pubblicità, sia essa fisica e online, relativa ad ogni gioco d'azzardo possibile e, per quanto riguarda le slot, queste devono essere dotate di un comparto all'interno del quale si possa inserire la tessera sanitaria, a garanzia della maggiore età, prima di iniziare a giocarvi.

Queste garanzie, insieme ad altre che spiegheremo di seguito, sono sotto il rigido controllo dell'AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), oggi divenuta ADM (Amministrazione dei Monopoli).

È importante, quindi, sia per il giocatore che per il casinò, che vi sia presente in almeno un banner del sito prescelto il logo relativo all'AAMS, elemento che tutela il giocatore e assicura che il casinò sia legale e in regola nello svolgimento dell'attività, come ampiamente riportato su siti di informazione ludica come wisecasino.net.

Perché ci si iscriva su un sito sicuro, occorre che questo richieda la scansione dei documenti identificativi che garantiscano la maggiore età del giocatore, entro 30 giorni dall'iscrizione.

È infatti fatto divieto perentorio ai minori di 18 anni praticare qualsiasi forma di gioco d'azzardo, sia esso online o fisico.

Queste certezze, assieme a controlli periodici effettuati dall'ente preposto, assicurano al giocatore tutta la sicurezza di cui il suo portafogli online e fisico ha bisogno e ne rilasciano il permesso d'azione. Con il logo AAMS ben visibile, ci si accerta anche che il casinò o il bookmaker in questione, paghi le somme dovute allo Stato per la sua pratica. L'AAMS, essendo un ente statale, è direttamente collegato con l'Agenzia delle Entrate italiana, che riceve i pagamenti dovuti in luogo finale, sotto forma di tassazione statale ben precisa per legge.

Per ottenere la licenza dall'ente preposto e per continuare a mantenerla, occorre che il casinò o il bookmaker online rispondano a criteri specifici di legalità, sicurezza e responsabilità. Nonostante sia piuttosto dispendioso per gli operatori del settore avere all'attivo la licenza rilasciata dall'AAMS, questo è l'unico modo per certificare al giocatore la sicurezza dei suoi dati personali e per essere effettivamente legali nel mercato del gioco d'azzardo in Italia.

Bisogna, quindi, cercare approfonditamente sul sito scelto per il gioco il logo corrispondente, che di solito è presente in prima pagina, all'interno di uno dei banner informativi.

Preferenze dei giocatori online

Ciò che i giocatori online chiedono, prima ancora della varietà di giochi a disposizione, riguarda la loro sicurezza: essere truffati online tramite piattaforme non legalmente rappresentate dall'AAMS, significa consegnare i propri dati personali a casinò o bookmaker truffaldini.

Siti che offrono guadagni strepitosi, vincite esorbitanti o bonus di ingresso sproporzionati, sono fra quelli da cui stare senza dubbio alla larga. Certo, la presenza di vantaggiosi bonus senza deposito immediato che incrementano la possibilità di realizzare vincite reali prelevabili, è uno dei criteri che i giocatori online considerano importante, ma devono essere sempre proporzionati sia al versamento effettuato, sia al volume di affari del casinò stesso.

L'andamento delle tipologie di gioco che hanno maggior successo, riguardano soprattutto tutta quella serie di giochi legati al casinò che, in precedenza, venivano svolti all'interno di bar e ora sono invece a portata di smartphone: le slot machine. Queste macchinette online hanno particolare attenzione per l'utenza e sono considerabili al primo posto fra le attrazioni del gioco d'azzardo.

Seguono Black jack e roulette russa. Altri settori particolarmente apprezzati riguardano: le scommesse sportive, il poker cash e il poker a torneo.

I dati parlano chiaro: un giocatore in media spende 54€ al mese nel casinò online, 28€ per le scommesse sportive, 13€ per il poker cash e 10€ per il poker a torneo.

In linea con le schematiche relative agli anni precedenti, il primo mercato riguarda il 41% del mercato complessivo, mentre il 40% è per le scommesse e il restante 4% riguarda entrambe le possibilità relative al poker.

Le tendenze degli italiani sono abbastanza esplicative e preferiscono di gran lunga giochi più solitari come le slot machine online che, a differenza di quelle presenti nei bar, non sono vittime di rapine fisiche, come capita di tanto in tanto in varie città italiane vittime di malviventi.

Scegliere il sito opportuno, in base al gioco che si preferisce, non significa quindi evitare quello che presenti bonus di ingresso e di deposito che siano convenienti, perché esistono diversi siti autorizzati, che hanno questo genere di servizi in maniera seria e precisa.

