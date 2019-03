1 marzo 2019- 11:33 Godere pienamente del patrimonio e riflettere sull'identità storica collettiva

(Tivoli, 1 marzo 2019) - Tivoli, 1 marzo 2019 - L’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este - VILLAE comunica il proprio programma per la Settimana dei Musei 2019 (5 - 10 marzo) ad ingresso gratuito. Si tratta di una proposta articolata su tutti i siti fruibili: 6 giornate continuative di cultura e bellezza, per godere pienamente del patrimonio e riflettere sull’identità storica collettiva.

La Settimana dei Musei è espressione di un nuovo piano di gratuità e riduzioni promosso dal MiBAC, con il D. M. 9 gennaio 2019, in vigore dal 28 febbraio 2019. I punti salienti sono:

- ingresso gratuito tutte le prime domeniche del mese da ottobre a marzo; - ingresso gratuito nella Settimana dei Musei (quest’anno 5-10 marzo); - ulteriori 8 giornate ad ingresso libero stabilite dagli Istituti: le VILLAE promuovono la gratuità tutti i primi lunedì del mese da maggio a dicembre; - biglietto pari a due euro per giovani dai 18 ai 25 anni.

“La Settimana dei Musei - dichiara il Direttore delle VILLAE, Andrea Bruciati - è un’occasione importante per avvicinare ulteriormente il pubblico ai nostri siti, non solo attraverso la gratuità, ma soprattutto attraverso un foltissimo programma di eventi, costruito con lo sforzo unanime del personale e di tutti coloro che lavorano alla promozione del patrimonio dell’Istituto. Al calendario nazionale del MiBAC sono state inoltre aggregate due ulteriori proposte per i lunedì 4 e 11 marzo ad espressione della vitalità delle VILLAE, animate da un’intensa attività culturale”.

La Settimana dei Musei apre di fatto la stagione primaverile dell’Istituto, che prevede una folta e attesissima serie di eventi con conversazioni a tema archeologico, apertura di nuovi percorsi ed esposizioni temporanee.

Programma:

4 marzoore 17.00 Villa d’Este Ritratto di signora. Vibia Sabina: un’imperatrice a Villa Adriana. Conferenza a cura di Benedetta Adembri Ingresso libero sino ad esaurimento posti

5 marzoore 17.00 Villa d’Este Il mito di Niobe. E dimmi che non vuoi morire. Presentazione del volume a cura di Giuseppe Pucci; intervengono i curatori Andrea Bruciati e Micaela Angle Ingresso libero sino ad esaurimento posti

6 marzoore 10.00, 12.00 Villa Adriana A porte aperte. Visita ai laboratori di restauro a cura di Barbara Caponera, Patrizia Cocchieri, Veronica Fondi e Margherita Romano Ingresso libero su prenotazione (max. 15 persone a visita). Prenotazioni: villa.adriana@coopculture.it, biglietteria Villa Adriana: 0774382733

7 marzoore 15.30 Santuario di Ercole Vincitore A volte ritornano. Visita al complesso statuario dei Niobidi di Ciampino, recentemente rientrati dalle Scuderie del Quirinale, a cura di Micaela Angle e Lucilla D’Alessandro Ingresso libero su prenotazione. Prenotazioni: 0774-330329 N. B. Accessibile a persone con disabilità visiva

8 marzoore 15.00 Mensa Ponderaria Non fare ad occhio! Visita a tema a cura di Sergio Del Ferro Ingresso libero su prenotazione (max. 15 persone a visita). Prenotazioni: 0774-330329

ore 16.30 Santuario di Ercole Vincitore Perché le donne (non) sono grandi chef. Letture e ricette (antiche) a cura di Micaela Angle, con la collaborazione di Marilena Buccella

Ingresso libero sino ad esaurimento posti. Informazioni: 0774-330329

9 marzoore 11.00 , 12.30, 15.00 Villa Adriana L’imperatore Adriano e la sua residenza. Visita guidata a cura di Coopculture Durata della visita: circa 1 h e 15’ (max. 40 persone a visita). Costo della visita: € 5,00 a persona. Informazioni: villa.adriana@coopculture.it, biglietteria Villa Adriana: 0774382733

ore 11.45 Villa Adriana. Artisti in villa. Visita a tema e letture itineranti sugli artisti e i letterati legati alla Villa, a cura di Coopculture

Durata della visita: circa 2 h (max. 40 persone). Costo della visita : € 5,00 a persona. Informazioni: villa.adriana@coopculture.it, biglietteria Villa Adriana: 0774382733

ore 11.30 Santuario di Ercole Vincitore Ercole e Tivoli: una storia millenaria. Visita guidata a cura di Coopculture Durata della visita: circa 1 h e 15’ (max. 30 persone). Costo della visita : € 5,00 a persona. Informazioni: villa.adriana@coopculture.it, biglietteria Villa Adriana: 0774382733

10 marzoore 11.00 12.30 15.00 Villa Adriana L’imperatore Adriano e la sua residenza. Visita guidata a cura di Coopculture Durata della visita: circa 1 h e 15’ (max. 40 persone a visita). Costo della visita : € 5,00 a persona. Informazioni: villa.adriana@coopculture.it, biglietteria Villa Adriana: 0774382733

ore 11.45 Villa Adriana. A cena con l’imperatore. Visita a tema su tradizioni e abitudini alimentari dell'antichità a cura di Coopculture Durata della visita: circa 2 h (max. 40 persone). Costo della visita : € 5,00 a persona. Informazioni: villa.adriana@coopculture.it, biglietteria Villa Adriana: 0774382733

ore 11.30 Santuario di Ercole Vincitore Ercole e Tivoli: una storia millenaria. Visita guidata a cura di Coopculture Durata della visita: circa 1 h e 15’ (max. 30 persone). Costo della visita: € 5,00 a persona. Informazioni: villa.adriana@coopculture.it, biglietteria Villa Adriana: 0774382733

11 marzoore 17.00 Villa d’Este Il sasso in bocca. Sepolture anomale tra antichità e Medioevo. Conferenza a cura di Francesca Ceci Ingresso libero sino ad esaurimento posti

Informazioni: lucilla.dalessandro@beniculturali.it www.iovadoalmuseo.it#iovadoalmuseo #settimanadeimusei