Goodyear AERO - Il pneumatico per le auto volanti

- GINEVRA, Svizzera, March 5, 2019 /PRNewswire/ -- Il Goodyear AERO è un pneumatico concept due-in-uno, progettato per le auto volanti e a guida autonoma del futuro. Questo concept funziona sia come pneumatico per la guida su strada che come "elica" per volare in cielo.

"Per oltre 120 anni, con straordinario impegno Goodyear ha lanciato sul mercato innovazioni destinate a rivoluzionare il mondo della mobilità, collaborando con i pionieri che sono stati all'origine dei cambiamenti e delle scoperte nei trasporti", ha dichiarato Elena Versari, General Manager Consumer di Goodyear Italia. "Sempre di più, le aziende guardano al cielo per affrontare le sfide del trasporto e del traffico urbano. Per questo motivo il nostro lavoro sulla struttura dei pneumatici e sui materiali più all'avanguardia ci ha portato a immaginare una ruota che potesse servire come pneumatico tradizionale su strada e come sistema di propulsione in cielo".

Il concept AERO contiene una serie di caratteristiche innovative:

Se AERO è un progetto meramente concettuale, alcune delle sue tecnologie, come la struttura non pneumatica e il potenziale del pneumatico intelligente sono elementi che Goodyear sta già testando e sviluppando, mentre altre potrebbero costituire la base di nuove idee e potenzialmente nuovi prodotti in futuro.

"I pneumatici concept di Goodyear sono proposti per alimentare il dibattito sulla mobilità del futuro e in particolare sul legame tra i pneumatici e le altre tecnologie che stanno emergendo nell'ecosistema dei trasporti", conclude Elena Versari.

Goodyear è una delle principali aziende costruttrici di pneumatici del mondo. Ha un organico di circa 64.000 dipendenti e fabbrica i suoi prodotti in 47 stabilimenti in 21 paesi del mondo. I suoi due Centri di Innovazione, ad Akron, nello Stato dell'Ohio (USA), e a Colmar-Berg, in Lussemburgo, si impegnano per sviluppare prodotti e servizi all'avanguardia, che costituiscono un punto di riferimento per l'industria in termini di prestazioni e tecnologie. Per maggiori informazioni su Goodyear e i suoi prodotti, visitare il sito https://www.goodyear.eu/corporate_emea/.

