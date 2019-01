14 gennaio 2019- 10:27 Google, Ikea, Pepsico, British Airways, Primark e Carrefour: le prime aziende a confermare la propria partecipazione al RBEWC

- Dirigenti e alti dirigenti di importanti aziende a livello mondiale nel settore del retail parteciperanno al primo RBEWC(Retail & Brand Experience World Congress). Gli organizzatori dell'evento hanno già confermato i nomi dei primi relatori che condivideranno le proprie esperienze e discuteranno delle principali sfide che deve affrontare un settore coinvolto in una vera e propria rivoluzione tecnologica. Organizzato dalla Fira de Barcelona, l'evento si divide in cinque aree tematiche (customer experience, omnichannel, proprietà, tecnologia e personalizzazione) e sette settori (moda, beni di consumo con turnover elevato, negozi e centri commerciali, bellezza, elettronica, arredamento e digital banking.

Gli ospiti più importanti che hanno già confermato la propria adesione sono Alex Cruz, President of British Airways; Barbara Martín Cópola, CDO IKEA; Xavier Orriols, Senior VP Europe & Africa e President South Europe Pepsico; Pascal Clouzard, General Manager Carrefour France; Fuencisla Clemares, General Manager Google Iberia; Juan Chaparro, Group Director Supply Chain, Sourcing & Quality Primark; e Bernd H. Schmitt, Professor of Marketing University of Columbia.

Il congresso, il cui presidente del comitato direttivo è José Luis Nueno, consulente e professore della IESE Business School, affronterà diversi argomenti: migliorare la customer experience, il retail nel settore alimentare, le sfide della sostenibilità, la supply chain, l'omnichannel, la customizzazione, le strategie per migliorare l'efficacia delle spedizioni negli acquisti online, l'e-commerce di lusso e il futuro del settore immobiliare.

Alba Batiste, director del Retail & Brand Experience World Congress, sottolinea che "Stiamo raccogliendo alcune delle voci più influenti del settore e le storie di successo più innovative per analizzare in che modo lo sviluppo tecnologico viene applicato negli ambiti dei diversi sottosettori che compongono il commercio al dettaglio, ma anche i principali trend che segneranno il futuro".

Area espositiva e startup

L'evento, che si svolgerà dal 27 al 29 maggio al Fira Gran Via Exhibition Centre di Barcellona, avrà anche un'area riservata con 120 aziende e 75 startup, 25 delle quali parteciperanno a un concorso che selezionerà le migliori aziende di recente creazione. Organizzato dalla Fira de Barcelona, il primo Retail & Brand Experience World Congress aspira ad essere un punto di incontro tra le aziende impegnate nello sviluppo delle più innovative soluzioni tecnologiche e i principali attori delle vendite online, dei negozi fisici, dei principali marchi e aziende del settore retail.

