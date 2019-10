14 ottobre 2019- 10:03 GrandVision e Sightsavers Italia Onlus lanciano la campagna virale per combattere la cecità evitabile

(Bologna, 14 ottobre 2019) - #BlindDateChallenge: un appuntamento con il buio per salvare la vista dei bambini nei Paesi più poveri del mondo

Bologna, 14 ottobre 2019 - Quanto può essere difficile svolgere un’azione che compiamo ogni giorno in modo naturale, se non possiamo contare sull’aiuto dei nostri occhi?

GrandVision Italy e Sightsavers Italia Onlus guardano insieme al futuro e lanciano il #BlindDateChallenge.

Una campagna social che invita tutti a postare un breve video sul proprio profilo Instagram o Facebook mentre si svolge un'attività quotidiana completamente bendati. L’obiettivo? Provare in prima persona la difficoltà delle persone che vivono al buio ogni giorno (in quanto cieche o ipovedenti) nello svolgere anche le azioni più semplici, nominando altri amici a fare lo stesso per rendere virale la campagna e sensibilizzare il maggior numero di persone su questo importante tema.

Sightsavers è un’organizzazione internazionale che lotta contro la cecità evitabile in oltre 30 Paesi in via di sviluppo: il 75% della cecità infatti si può prevenire o curare.

GrandVision, retailer internazionale nel settore dell’ottica, ha scelto inoltre di sostenere un progetto che prevede, per gli alunni tra i 5 e i 17 anni delle scuole di alcune delle aree più povere dell’India, l’accesso gratuito a visite e cure per gli errori refrattivi e le malattie degli occhi. In questi luoghi, infatti, le condizioni di vita per la popolazione sono molto difficili e prendersi cura della vista dei bambini è un lusso spesso inaccessibile.

Questo progetto di Sightsavers, sposato con grande entusiasmo da GrandVision, dal 2016 ad oggi conta:

· circa 2,6 milioni di bambini visitati

· 59.000 paia di occhiali distribuiti

· oltre 37.000 insegnanti formati

· circa 23.000 scuole, 5 Stati e 11 distretti coinvolti

Il #BlindDateChallenge è solo una delle iniziative lanciate e promosse da GrandVision in ottobre: mese dedicato alla prevenzione visiva. Durante tutto il mese, infatti, il retailer sarà impegnato nell’informare il grande pubblico sull’importanza di controllare periodicamente la vista dal proprio medico oculista e per sensibilizzare le persone, tramite eventi nazionali ed attività in-store, sull’importanza del benessere visivo.

Per cercare lo store più vicino a te o per prenotare un appuntamento per un controllo della vista gratuito vai su:

www.grandvision.it