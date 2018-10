26 ottobre 2018- 17:12 Green Car Journal ha annunciato i finalisti 2019 per i SUV, Luxury, e Green Car Of The Year Awards

- LOS ANGELES, 26 ottobre 2018 /PRNewswire/ --Green Car Journal ha recentemente annunciato i finalisti per il suo crescente programma Green Car Awards™, che sarà presentato il 29 novembre presso l'AutoMobility LA di LA Auto Show. Tra i finalisti 2019 del Green Car of the Year® ci sono Honda Insight, Lexus ES 300h, Nissan Altima, Toyota Avalon Hybrid, e Volkswagen Jetta. A contendersi il premio della Luxury Green Car of the Year™ ci sono Audi e-tron, Jaguar I-PACE, Porsche Cayenne E-Hybrid, Range Rover P400e, e Tesla Model 3. I finalisti del Green SUV of the Year™ includono Cadillac XT4, Hyundai Kona, Lexus UX, Mitsubishi Outlander PHEV, e Volvo XC40.

Attraverso il suo premio Green Car of the Year®, il Green Car Journal è da 14 anni, riconosciuto leader nel settore automobilistico. Questo prestigioso riconoscimento premia i veicoli che innalzano gli standard delle prestazioni ambientali, pur rimanendo alla portata della maggior parte dei consumatori. Il crescente programma 2019 Green Car Awards™ della rivista, riconosce anche il best-of-the-best in due categorie sempre più importanti e complementari attraverso i premi 2019 Luxury Green Car of the Year™ e 2019 Green SUV of the Year™.

"I finalisti 2019 della Green Car of the Year® dimostrano che si può essere "green" in diversi modi, mettendo in primo piano l'efficienza della combustione interna e i veicoli ibridi," ha dichiarato Ron Cogan, Direttore e Editore di Green Car Journal e di GreenCarJournal.com. "I modelli a benzina continuano a raggiungere notevoli livelli di efficienza e minori emissioni di carbonio. Allo stesso tempo è evidente quanto l'elettrificazione sia diventata importante nei modelli moderni, con due finalisti 2019 nella categoria Green SUV of the Year™ e tutti e cinque i finalisti 2019 nella categoria Luxury Green Car of the Year™ con alimentazione elettrica a batteria o ibrida plug-in."

"In quanto mercato numero uno dei veicoli ecologici della nazione, siamo entusiasti di ospitare anche quest'anno, all'AutoMobility LA, i Green Car Awards," ha dichiarato Terri Toennies, Vice Presidente Esecutivo e Direttore Generale di AutoMobility LA e di LA Auto Show. "Con il settore che sta evolvendo velocemente verso uno spazio più ecologico, il nostro salone continua ad essere una piattaforma dove le case automobilistiche presentano nuovi veicoli ad alimentazione alternativa e dove sono riconosciute per le loro conquiste ecologiche."

I finalisti 2019 del Green Car of the Year®:

HONDA INSIGHT La berlina Insight di terza generazione di Honda presenta un design tecnologico accattivante e sofisticato e un avanzato sistema ibrido a due motori che offre un EPA stimato in 4,28 l/100 km autostradali.

LEXUS ES 300hLa nuovissima Lexus ES 300h possiede un aspetto accattivante e un'esperienza di guida piacevole, con un sistema ibrido di quarta generazione che offre una combinazione di 5,3 l/100 km.

NISSAN ALTIMALa Nissan Altima di nuova generazione ha un assetto più aggressivo, un avanzato ProPILOT Assist e una maggiore efficienza grazie al motore quattro cilindri a compressione variabile turbocompresso.

TOYOTA AVALON HYBRIDIl nuovo Toyota Avalon Hybrid è più lungo, più basso e più elegante, con un basso l/100 km ed una guida vivace grazie al motore a quattro cilindri da 2,5 litri e al nuovissimo sistema powertrain Toyota Hybrid System II.

VOLKSWAGEN JETTA Costruita sulla piattaforma MQB di VW, la Jetta di settima generazione offre un design più audace, maggiore spazio interno, molta tecnologia e un motore 1,4 litri turbo TSI con turbocompressore fino a 5,9 l/100 km autostradali.

Dal suo inizio nel 2006, la Green Car of the Year® è stata selezionata dai redattori del Green Car Journal e dai giurati invitati appartenenti ad organizzazioni ambientaliste ed efficienti. Tra i giurati invitati quest'anno alla Green Car of the Year® ci sono il famoso appassionato di auto Jay Leno; Jean-Michel Cousteau, Presidente di Ocean Futures Society; Matt Petersen, Presidente e Amministratore Delegato di Los Angeles Cleantech Incubator e Membro del Consiglio di Global Green USA; il Dott. Alan Lloyd, Presidente Emerito dell'International Council on Clean Transportation e Direttore della Ricerca presso l'Energy Institute, University of Texas a Austin; Mindy Lubber, Presidente di CERES; e Jason Hartke, Presidente di Alliance to Save Energy.

I finalisti 2019 del Luxury Green Car of the Year®:

AUDI e-tronIl nuovo SUV crossover Audi e-tron è il primo modello di produzione interamente elettrico di questa casa automobilistica, che combina un design notevole con prestazioni di trazione integrale e un'autonomia di ben oltre 300 kilometri.

JAGUAR I-PACELa nuova I-PACE, il primo veicolo elettrico Jaguar, offre un design piacevole e aggressivo, arredi di lusso, caratteristiche di guida eccezionali e un'autonomia di guida interamente elettrica di 390 kilometri.

PORSCHE CAYENNE E-HYBRID La Cayenne E-Hybrid è la nuovissima generazione del modello Porsche Cayenne plug-in, con motore a gas da 3,0 litri e motore elettrico da 136 CV per prestazioni eccezionali e per una maggiore efficienza.

RANGE ROVER P400eNuova variante ibrida plug-in del Range Rover SUV, il P400e combina il lusso del modello classico con l'efficienza ottenuta grazie ad un motore a gas da 2,0 litri e un motore elettrico da 114 CV.

TESLA MODEL 3 L'ultima creazione di casa Tesla, la Model 3, è una berlina elegante e altamente tecnologica che offre un look firmato Tesla, molta tecnologia avanzata e un'autonomia elettrica stimata EPA da 340 a 500 kilometri.

I finalisti 2019 del Green SUV of the Year®:

CADILLAC XT4 La Cadillac XT4 unisce la funzionalità di un SUV compatto, la raffinatezza di una Cadillac berlina e l'efficienza di un motore quattro cilindri turbocompresso in un nuovo elegante modello.

HYUNDAI KONA L'elegante SUV crossover Kona di Hyundai è disponibile in due varianti, una alimentata da un'efficiente propulsore a combustione interna e l'altra un modello completamente elettrico che offre un'autonomia elettrica di 415 kilometri.

LEXUS UXDisponibile nelle versioni ibride UX 200 con alimentazione convenzionale e UX 250h ibrida, il modello base di lusso di Lexus offre un'efficienza ammirevole in una forma funzionale, efficiente e compatta.

MITSUBISHI OUTLANDER PHEVOutlander PHEV è il nuovo ibrido plug-in di Mitsubishi che si aggiunge al suo modello SUV full-size, che fornisce maggiore efficienza e trazione integrale grazie ad un motore a benzina da 2,0 litri e due motori elettrici.

VOLVO XC40 Il nuovissimo SUV compatto XC40, il primo modello costruito sull'architettura modulare compatta (CMA) di Volvo, è caratterizzato da un esterno audace, interni raffinati ed un efficiente sistema powertrain Drive-E a quattro cilindri.

I vincitori del Green Car Awards™ verranno annunciati giovedì 29 novembre alle ore 8.15 del fuso orario del Pacifico all'interno del Technology Pavilion dell'AutoMobility LA, insieme ad altre notizie riguardo il trasporto ecologico. AutoMobility LA si terrà presso il Los Angeles Convention Center dal 26 al 29 novembre. Per informazioni aggiuntive su AutoMobility LA o per registrarsi al salone, visitare il sito: automobilityla.com.

Informazioni su Green Car AwardsFin dal 1992, la rivista Green Car Journal è riconosciuta come la rivista leader del settore dove s'incontrano automobili, energia e ambiente. I Green Car Awards™ sono una parte fondamentale della missione del Green Car Journal' di mettere in evidenza i progressi ambientali nel settore automobilistico. GreenCarJournal.com presenta articoli online sulle "green car" e presta particolare attenzione ad argomenti legati alla connettività. Green Car of the Year®, Luxury Green Car of the Year™, Green SUV of the Year™, e Green Car Awards™ sono marchi registrati del Green Car Journal e del RJ Cogan Specialty Publications Group, Inc.

Informazioni su Los Angeles Auto Show e su AutoMobility LAFondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è il maggiore salone dell'auto dell'America Settentrionale della stagione ogni anno. Nel 2016, i Press & Trade Days della fiera sono stati fusi con il Connected Car Expo (CCE) e sono diventati AutoMobility LA™, la prima fiera commerciale del settore in cui convergono le industrie che producono tecnologia e le case automobilistiche per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e discutere i problemi più pressanti che circondano il futuro del trasporto e della mobilità. AutoMobility LA 2018 si terrà al Los Angeles Convention Center dal 26 al 29 novembre, con il debutto di veicoli di vari costruttori. LA Auto Show 2018 aprirà al pubblico dal 30 novembre al 9 dicembre. AutoMobility LA è il luogo dove la nuova industria automobilistica fa affari, presenta prodotti innovativi e rilascia annunci strategici davanti ai media e i professionisti del settore da tutto il mondo. LA Auto Show è approvato da Greater L.A. New Car Dealer Association ed è offerto da ANSA Productions. Per ricevere le notizie e informazioni aggiornate sul salone, seguite LA Auto Show su Twitter, Facebook o Instagram e per ricevere gli avvisi iscrivetevi sul sito http://www.laautoshow.com/. Per maggiori informazioni su AutoMobility LA, visitare il sito https://www.automobilityla.com/ e seguite AutoMobility LA su Twitter, Facebook o Instagram. Potete ascoltare le vecchie conferenze, interviste, e presentazioni sul nuovo podcast di AutoMobility LA su https://automobilityla.com/podcast/.

