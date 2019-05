28 maggio 2019- 09:05 GrillEye® Pro Plus: Una nuova rivoluzione con la connettività al cloud

-

Con la connettività al cloud a complemento delle funzioni Bluetooth e Wi-Fi, il GrillEye PRO Plus consente di monitorare l'affumicatore, la griglia o il forno ovunque voi siate. Creato interamente in Europa e contenente una combinazione in attesa di brevetto di hardware e software su una piattaforma tecnologica che consente di offrire una batteria di funzioni in espansione, con lo scopo principale di migliorare l'esperienza degli utenti.

Esperienza degli utenti senza interruzioni

GrillEye® PRO Plus semplifica il collegamento al vostro dispositivo intelligente e vi avvisa una volta che la temperatura degli alimenti ha raggiunto il livello desiderato, grazie all'intuitiva app GrillEye® PRO, disponibile per iOS, Apple Watch e Android. L'app supporta personalizzazioni pre-impostate, grafica avanzata, algoritmi di completamento predittivi e molto altro, puntando a offrire grigliate alla perfezione su misura per i vostri gusti.

Funzioni rivoluzionarie

Design esclusivo

La forma di GrillEye® PRO Plus è emersa dalla fusione dell'ergonomia e dell'estetica contemporanea. Il risultato è un pacchetto di innovazione con un design esclusivo che offre perfette sessioni di grigliata e cottura avvolte nello stile.

Informazioni generali

Facebook:http://facebook.com/grilleye

Instagram:https://www.instagram.com/grilleye_original/

G&C® ltdGrillEye.com

Video: https://mma.prnewswire.com/media/892645/GrillEye_PRO_Plus_Cloud_Game_Changer.mp4Foto: https://mma.prnewswire.com/media/892646/GrillEye.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/892648/GrillEye_Cooking.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/892679/GrillEye_ProPlus.jpg