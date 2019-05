21 maggio 2019- 09:00 Grisbì lancia Fresh Love: il nuovo gusto, fiori di sambuco e lime, in edizione limitata

(Verona, 21 maggio 2019) - Verona, 21 maggio 2019 - La Grisbì Fresh Summer Edition 2019 porta note di freschezza e unicità al piacere inconfondibile di Grisbì. Fresh Love è il gusto in edizione limitata di questa estate, che si aggiunge alle frolle ripiene al cioccolato, limone, nocciola e cocco. Ispirato alle tonalità floreali e fruttate del cocktail Hugo, il cocktail femminile estivo per eccellenza, Grisbì Fresh Love fonde la dolcezza dei fiori di sambuco alla freschezza del lime per rapire tutti gli amanti di Grisbì con un sapore fresco, sensuale e di tendenza. Con l’arrivo del grande caldo, la Fresh Summer Edition consiglia il consumo a freddo dell’irresistibile frolla croccante dal vellutato cuore di crema. E comunica il suggerimento con la speciale confezione argentata. Un richiamo a quel freddo che permette di gustare, in una nuova chiave, la tentazione di Grisbì. La Grisbì Fresh Summer Editionè come gli amori estivi: breve, intensa e fresca. Un sapore che proprio per la sua fugacità ricordiamo per tutta la vita. Per questo motivo, il brand e la sua personalità intrigante diventano portavoce delle emozioni che rendono le cotte estive uniche e indimenticabili. Attorno a questo tema ruoterà infatti la campagna di comunicazione che da maggio a settembre raggiungerà milioni di italiani, attraverso social media (Facebook e Instagram), radio (RDS) e TV (Sky, TV8, NOVE, cielo, FOX, real time, Discovery Italia) a cui si aggiungeranno divertenti interviste in spiaggia e in città che saranno poi riprese sui canali social del brand.

Ufficio Stampa Vicenzi SpA -www.massimofattoretto.com

VICENZI S.p.A.Sede legale e Amministrativa Via Forte Garofolo, 1 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)